Ege'de Yunan F-16'larından uçaklarımıza taciz! TSK gerekli cevabı verdi

Birkaç gün önce uluslararası hava sahasında gerçekleşen NATO'nun NEXUS ACE görevi, Yunanistan'a ait uçaklar tarafından engellenmeye çalışıldı. Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklarla Yunan uçaklarına gerekli karşılık verilerek NATO görevinin başarıyla tamamlanması sağlandı.

HEMEN F-16'LAR HAVALANDI

Bugün de Yunan F-16'ları, Ege'de uçaklarımızı radar kilidi atarak taciz etti. Bu hamle sonrasında TSK hemen harekete geçti. Dalaman'dan ve Akhisar'dan kalkan F-16 uçaklarımız, önleme görevi yaparak Yunan uçaklarına karşılık verdi.

MSB'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Yunanistan'a ait uçaklar yine NATO uçuşunu hedef aldı! Hava Kuvvetlerimizin muharip ve destek uçakları ile NATO'nun E3-A AWACS uçağı, Ege'nin uluslararası hava sahasında 24 saat önceden tüm müttefiklere bildirilen NATO'nun NEXUS ACE uçuşunu yaptı. Yunanistan'a ait F-16 uçakları ise radar kilidi atarak NATO uçuşundaki uçaklarımızı önlemeye çalıştı. Dalaman ve Akhisar'dan kalkan F-16 uçaklarımız da gerekli karşılığı vererek NATO görevinin başarıyla tamamlanmasını sağladı."