Ege'de Yunan F-16'larından uçaklarımıza taciz! TSK gerekli cevabı verdi - Son Dakika
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Ege'de Yunan F-16'larından uçaklarımıza taciz! TSK gerekli cevabı verdi

20.12.2022 09:59

Milli Savunma Bakanlığı, Ege hava sahasında Yunanistan'a ait F-16'ların uçaklarımızı radar kilidi atarak taciz ettiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, Dalaman'dan ve Akhisar'dan kalkan F-16 uçaklarımızın önleme görevi yaparak Yunan uçaklarına gerekli karşılığı verdiği duyuruldu.

Birkaç gün önce uluslararası hava sahasında gerçekleşen NATO'nun NEXUS ACE görevi, Yunanistan'a ait uçaklar tarafından engellenmeye çalışıldı. Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklarla Yunan uçaklarına gerekli karşılık verilerek NATO görevinin başarıyla tamamlanması sağlandı.

HEMEN F-16'LAR HAVALANDI

Bugün de Yunan F-16'ları, Ege'de uçaklarımızı radar kilidi atarak taciz etti. Bu hamle sonrasında TSK hemen harekete geçti. Dalaman'dan ve Akhisar'dan kalkan F-16 uçaklarımız, önleme görevi yaparak Yunan uçaklarına karşılık verdi.

MSB'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Yunanistan'a ait uçaklar yine NATO uçuşunu hedef aldı! Hava Kuvvetlerimizin muharip ve destek uçakları ile NATO'nun E3-A AWACS uçağı, Ege'nin uluslararası hava sahasında 24 saat önceden tüm müttefiklere bildirilen NATO'nun NEXUS ACE uçuşunu yaptı. Yunanistan'a ait F-16 uçakları ise radar kilidi atarak NATO uçuşundaki uçaklarımızı önlemeye çalıştı. Dalaman ve Akhisar'dan kalkan F-16 uçaklarımız da gerekli karşılığı vererek NATO görevinin başarıyla tamamlanmasını sağladı."

Son Dakika! Ege'de Yunanistan'a ait F-16'lar uçaklarımıza radar kilidi atarak taciz etti, TSK gerekli karşılığı verdi
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MSB: 'Yunanistan uçakları bir kez daha NATO uçuşunu önlemeye çalıştı. Hava Kuvvetlerimiz gerekli karşılığı verdi' MSB: 'Yunanistan uçakları bir kez daha NATO uçuşunu önlemeye çalıştı. Hava Kuvvetlerimiz gerekli karşılığı verdi' Pınar Karşıyaka, AEK'ya konuk oluyor Pınar Karşıyaka, AEK'ya konuk oluyor

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan, Ege, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Ege'de Yunan F-16'larından uçaklarımıza taciz! TSK gerekli cevabı verdi - Son Dakika
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