Üye Girişi
Ege Üniversitesi Hastanesinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Ege Üniversitesi Hastanesinde çıkan yangın söndürüldü

15.02.2022 09:26

Ege Üniversitesi Hastanesindeki bir odada çıkan yangın söndürüldü.

Ege Üniversitesi Hastanesindeki bir odada çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, hastanenin Kulak Burun Boğaz Servisi'ndeki bir odada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine hastaneye çok sayıda itfaiye sevk edildi.

Servisin bulunduğu binadaki hastalar tahliye edildi.

Yangında dumandan etkilenen 3 hastane personeli ile 2 hasta yakınına hastanenin acil servisinde müdahale edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Ortopedi servisinde tedavi gören hastalardan Bahattin Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, dumanların yükselmesiyle yangını fark ettiklerini ve büyük korku yaşadıklarını söyledi.

Ege Üniversitesi Hastanesinde çıkan yangın söndürüldü
Ege Üniversitesi Hastanesinde çıkan yangın söndürüldü
Ege Üniversitesi Hastanesinde çıkan yangın söndürüldü
Ege Üniversitesi Hastanesinde çıkan yangın söndürüldü
Ege Üniversitesi Hastanesinde çıkan yangın söndürüldü
Ege Üniversitesi Hastanesinde çıkan yangın söndürüldü
Ege Üniversitesi Hastanesinde çıkan yangın söndürüldü
Ege Üniversitesi Hastanesinde çıkan yangın söndürüldü

YORUMLAR
500

Ege Üniversitesi Hastanesi, İtfaiye, Yangın, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ege Üniversitesi Hastanesinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
09:40 Vasiyetini açıkladıktan sonra zehirlenen Serdar Ortaç'a Arto: İlaçla birlikte alkol kullanma
09:18 Kabine yarın toplanıyor: İşte masaya gelmesi beklenen çok kritik başlıklar
09:17 Yurttaşlar illallah demişti! Parti liderlerine ne kadar elektrik faturası geldi?
09:17 Uğur Şahin ve Özlem Türeci'den 3 gün sonra farklı karar! "Yılın Atatürkçüsü" ödülünü neden kabul etmediler?
09:11 Şahan Gökbakar'dan Muharrem Sarıkaya isyanı: Yöneticileri kınıyorum
08:48 Skandal: Belçika'da 4 kadını öldüren katil, Türkiye'ye iade edildikten 3 yıl sonra serbest kaldı!
08:35 Rusya - Ukrayna geriliminde bu tarih çok önemli! İşgale Çin Olimpiyatları engeli
08:34 Cip küçükbaş havyan sürüsüne daldı! 58 hayvanın ölümüne sebep oldu
08:27 100 milyonluk Sadrazam mirasının kime gideceğini mitokondri bağı çözecek!
08:26 Kafalar grubunu üyesi Atakan Özyurt evlendi! Sosyal medyada beğeni butonu çöktü
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2022 09:49:42. #1.12#
SON DAKİKA: Ege Üniversitesi Hastanesinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement