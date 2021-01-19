Son dakika... "Eğer terörist Trump'ın uyguladığı yaptırımlar olmasaydı korona virüs aşısına daha erken ulaşacaktık" - Son Dakika

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD yaptırımları nedeniyle korona virüs aşılama işleminin geciktiğini belirterek, "Eğer terörist Trump'ın uyguladığı yaptırımlar olmasaydı korona virüs aşısına daha erken ulaşacaktık" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Koronavirüs ile Mücadele Konseyi Toplantısı'nda, yurt dışından korona virüs aşısı satın alımı ve yerli korona virüs aşısının üretimine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Ruhani, Covid-19 aşısının hükümet olarak öncelikleri arasında olduğunu belirterek, ABD'nin uyguladığı yaptırımların korona virüs aşılarının yurt dışından alımını geciktirdiğini belirtti.

ABD'nin İran'a yönelik uyguladığı yaptırımları cinayet olarak nitelendiren Ruhani, "Eğer terörist Trump'ın uyguladığı yaptırımlar olmasaydı korona virüs aşısına daha erken ulaşacaktık. Yaptırımlar nedeniyle aşılama işlemi gecikti" dedi.

Korona virüs aşılarının yurt dışından satın alınması ile alakalı yaptırımlar nedeniyle yaşanan sorunların büyük oranda çözüldüğünü kaydeden Ruhani, Sağlık Bakanlığının onay verdiği korona virüs aşılarının ilk partilerinin önümüzdeki hafta İran'a ulaşacağını belirtti. Ruhani, "Önümüzdeki hafta aşıların İran'a getirilmesiyle birlikte aşılama programına hızlı bir şekilde başlayacağız" dedi.

(Aynur Sena Çabuk/İHA)