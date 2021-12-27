Son dakika... EĞİRDİR'DE TRAFİK KAZASI 2 YARALI - Son Dakika

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde TIR'a arkadan çarpan otomobilde sürücü Yaşar Korkmaz ile eşi Fatma Korkmaz yaralandı.

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Menderes mahallesinde Isparta- Konya karayolunda meydana geldi. Isparta istikametine seyir halindeki Yaşar Korkmaz'ın kullandığı 32 EV 310 plakalı otomobille aynı yöndeki Ömer Eşmeli idaresindeki 34 BD 7445 plakalı TIR'a arkadan çaptı. Otomobil sürücüsü Yaşar Korkmaz ile yanındaki eşi Fatma Korkmaz ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilden çıkarılan Yaşar ve Fatma Korkmaz çifti sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Hastanesi' götürüldü. Sağlık durumu kötü olan çift daha sonra Isparta'daki hastanelere sevk edildi. Hurdaya dönen otomobil kurtarıcı ile kaldırılarak yol trafiğe açıldı.