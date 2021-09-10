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Son dakika: Eğirdir Gölü'nde ürkütücü manzara - Son Dakika

Son dakika: Eğirdir Gölü'nde ürkütücü manzara

10.09.2021 14:07
Son dakika: Eğirdir Gölü'nde ürkütücü manzara, System.String[]

Son dakika habere göre Isparta'daki Eğirdir Gölü kıyısında kanalizasyon borusunun patladığı ve atık suların göle karıştığı iddia edildi.

Isparta'daki Eğirdir Gölü kıyısında kanalizasyon borusunun patladığı ve atık suların göle karıştığı iddia edildi. Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) Bilim Danışmanı Dr. Erol Kesici, ortaya çıkan görüntünün vahşet olduğunu söyledi.

Türkiye'de 'yedi renkli göl' olarak bilinen Eğirdir Gölü, son yıllarda ciddi şekilde kirlilik ve su seviyesinde azalma yaşıyor. Göl, bu kez üzücü bir manzarayla karşı karşıya kaldı. Sabah saatlerinde Altınkum plajında yürüyüş yapan Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) Bilim Danışmanı Dr. Erol Kesici, kötü kokuların gelmesi üzerine gittiği bölgede şaşırtıcı bir görüntüyle karşılaştı. Kesici, plajın üst kısmında bulunan atık su terfi istasyonunun borusunda meydana gelen patlak nedeniyle çıkan atık suların göle karıştığını iddia etti. Bu görüntüyü cep telefonu ile de kaydeden Kesici, yaşanan manzaranın üzüntü verici olduğunu söyledi. Yaşanan olay sonrasında belediye ekipleri dozer yardımıyla plajda çalışma yaptı.

"KURUYAN GÖLDE BU TÜR KİRLİLİKLER VAHŞET"

Dr. Erol Kesici, çalışma alanlarından birisinin de göl kıyıları olduğunu belirterek, yaşanan manzarayla sabah yürüyüşünde karşılaştığını söyledi. Kesici, "Geldiğim zaman çok ağır bir kokuyla karşılaştım. Su izleriyle karşılaştım çünkü tamamen kuru bir alan. İleride terfi istasyonu var. Burası 30 yıldır Eğirdir Gölü'nün kangren haline dönüşmüş yapısı. 2 mahallenin atıkları bir yerde toplanıyordu, kum altı borularla göle boşaltıldığını 20 yıl önce tespit etmiştik. 20 yıl önce de devamlı söylememize rağmen 'bundan sonra verilmeyecek' denildi. Ama bugün gördüğüm manzara gerçekten beni çok üzdü. Bu su tamamen kokan, kanalizasyon suyu. Renginden de belli. Bu suya karışıyor. Bizim gölümüz içme su kaynağı ve stratejik öneme sahip. Isparta buradan içme suyu almakta. Buranın 10 kilometre ilerisinde pompa var. Ayrıca burası plaj. Burada çocuklar göle girmekte. Zaten gölün çekildiğini, kuruduğunu biliyoruz. Kuruyan gölde bu tür kirlilikler vahşet" diye konuştu.

"BENİ HÜSRANA UĞRATAN BİR DURUM"

'Boru patladı' gibi bir mazeretin kabul edilemeyeceğine değinen Erol Kesici, "Peki bu borunun burada ne işi var. Orada bir arıza varsa vidanjörle götürülemez mi? Çok üzücü ve beni hüsrana uğratan bir durum. Güvenmiştik. Plaja derin deşarj sistemiyle bırakılmadığını düşünüyorduk ama plajdaki Marmara'daki müsilaj gibi yapıların oluşması zaten bizde bir kuşku uyandırıyordu. Onun takibindeydik. Çünkü kanalizasyon sularından gelende azot ve fosfor var. Güneş ışınlarıyla aşırı kirlilik meydana geliyor" dedi.

"ORADAKİ KUMLARIN ISLAKLIĞIYLA TAŞINMASI GEREKİR"

Plaj bölümündeki kanalizasyon borularının tamamen kaldırılması gerektiğini kaydeden Dr. Kesici, vatandaşların plajda göle girdiğini ve durumun çok tehlikeli olduğunu söyledi. Kesici, istasyonunun göle derin deşarj yapılan borularının kaldırılması gerekiyor. Altyapıyı geliştirsinler daha güzel sisteme uğraşsınlar. Oradaki kumların ıslaklığıyla taşınması gerekir. Orada daha çok bakterilerin üremesine neden olacak. Her yere bakteri yayılacak. Köpeğin su içtiğini gördük. O dışkısını başka yere bırakacak. Bu çağda çok ilkel bir durum. Bu borunun burada ne işi var. Burası dünyanın suyu. Açlık, savaş ve kıtlıkta tüm canlıların yararlanacağı su" ifadelerini kullandı.

(Ali Serkan Aygün/İHA)

Son dakika: Eğirdir Gölü'nde ürkütücü manzara
Son dakika: Eğirdir Gölü'nde ürkütücü manzara
Son dakika: Eğirdir Gölü'nde ürkütücü manzara
Son dakika: Eğirdir Gölü'nde ürkütücü manzara

Türkiye Tabiatını Koruma Derneği, Türkiye, Isparta, Eğirdir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika: Eğirdir Gölü'nde ürkütücü manzara - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Eğirdir Gölü'nde ürkütücü manzara - Son Dakika
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