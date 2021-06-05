Üye Girişi
Son dakika... Eğirdir Gölü yakınlarında ölü su samuru bulundu - Son Dakika

Son dakika... Eğirdir Gölü yakınlarında ölü su samuru bulundu

05.06.2021 15:51
Son dakika... Eğirdir Gölü yakınlarında ölü su samuru bulundu, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre ISPARTA'da Eğirdir'i Kovada Gölü'ne bağlayan kanalın kenarında ölü su samuru bulundu.

ISPARTA'da Eğirdir'i Kovada Gölü'ne bağlayan kanalın kenarında ölü su samuru bulundu. Geçen ay bir amatör balıkçının cep telefonuyla çektiği görüntüler, Eğirdir Gölü'nde su samuru varlığına ilişkin heyecan yaratmış, ancak 30 yılı aşkın süredir gölde yapılan araştırmalarda bu hayvana rastlanmadığı açıklanmıştı.

Eğirdir Gölü ile Kovada Gölü arasında bulunan, Eğirdir'den Kovada'ya su bağlantısı olan Kovada Kanalı'nın üzerinden geçen asfalt yolun kenarında, saat 08.00 sıralarında hareketsiz yatan bir hayvan olduğunu görenler, köy muhtarı Adil Özdemir'e haber verdi. Bölgeye giden muhtar Adil Özdemir, hayvanın su samuru olabileceğini düşünerek Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile Eğirdir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen belediyenin veteriner ekipleri, incelemede ölen hayvanın su samuru olduğunu tespit etti. Hayvan, bulunduğu yerden götürüldü.

DAHA ÖNCE GÖRÜNTÜLENMİŞTİEğirdir'de 25 Mayıs akşamı amatör balıkçı Arif Süzen, balık tutmak için gittiği Eğirdir Gölü'nün Kovada Kanalı Demir Köprü mevkisinde su samuru olduğunu görüp, cep telefonuyla görüntülerini çekmişti.Eğirdir Su Ürünleri Enstitüsü Müdürü Su Ürünleri Yüksek Mühendisi Fuat Bilgin, 30 yılı aşkın süredir gölde limnolojik araştırmalar yaptıklarını, ancak bugüne kadar su samuruna rastlamadıklarını söylemişti. Bu sabah cansız bulunan hayvanın görüntülerini inceleyen Fuat Bilgin, ölen hayvanın su samuru olduğunu kaydetti.'BÜYÜK İHTİMALLE BALIK YEMEYE GELDİ'Balkırı köyü muhtarı Adil Özdemir, "Bize bir telefon açan oldu. Yolda bir hayvan olduğu söylendi. Biz de merak ettik, geldik; su samuru. Eğirdir Kovada kanalı yol kenarında ana yolun üzerinde büyük ihtimalle araba çarpmış. Üzüldük yani 1990'lı yıllarda bizim çocukluğumuzda eski ırmaklarda bu kanallarda bunu görüyorduk. İşte 30 yıl sonra tekrar görmek nasip oldu. Maalesef ölü olarak gördük ama üzüldük yapacak bir şey yok. Büyük ihtimalle balık yemeye geldi. Tabi ki yola çıktı çünkü yol kanala çok sıfır. Araba çarpmış, ölmüş vaziyette. Eğirdir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne teslim ettik" dedi.'ARABA ÇARPMASI SONUCU HAYATINI KAYBETMİŞ'Eğirdir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Mehmet Küçükköse ise su samurunun gölde varlığına ilişkin emareler bulunduğu, ancak uzun süredir görülmediğini belirtti. Küçükköse, "Bizler uzun süredir bu su samurunu takip ediyorduk göl kenarında. Göl kenarında kullanmadığımız bir balık havuzu vardı içi otla dolu. Ona da dokunmadık bu hayvanlar daha rahat şekilde yaşasın diye. Muhtelif zamanlarda da o havuza balıklandırma yapıyorduk bunlar beslenme noktasında açlık çekmesin diye. Bu su samuru ailesi büyümüş gördüğümüz kadarıyla. Muhtelif zamanlarda da göl kenarında avcılık yapan insanların bu samuru gördüklerini bizlere beyan etti. Bizler de onlara 'bu samurlar buranın güzelliği sakın ha dokunmayın' ve bir aile oluşmuştu. Ama maalesef üzücü bir olay büyük bir ihtimalle Kovada kanalına istemeyerek de olsa girmiş ve bir kot farkıyla maalesef oradan yukarı çıkamadığını görüyoruz. ve kanal boyunda da bir araba çarpması sonucu hayatını kaybetmiş. Çok üzüldük. Keşke bununla canlı bir şekilde karşılaşmış olsaydık" diye konuştu.'OLMAMASINI ARZU EDERDİK'

Ölen su samurunun yaklaşık 120 santim boyunda ve erkek olduğunu anlatan Mehmet Küçükköse, "Şu anda bir otopsiye gerek kalmayacak bir şekilde araba kazasıyla hayatını kaybettiği gözüküyor. Olmamasını arzu ederdik. Bu aileyle yeniden tanışacağımıza inanıyoruz ki buradaki gölün kenarındaki havuza dokunmuyoruz. Bu aile burada. Bu hayvanımız erkek. Yaklaşık 20 kilo ağırlığında" ifadelerini kullandı.


Son dakika... Eğirdir Gölü yakınlarında ölü su samuru bulundu
Son dakika... Eğirdir Gölü yakınlarında ölü su samuru bulundu
Son dakika... Eğirdir Gölü yakınlarında ölü su samuru bulundu
Son dakika... Eğirdir Gölü yakınlarında ölü su samuru bulundu
Son dakika... Eğirdir Gölü yakınlarında ölü su samuru bulundu
Son dakika... Eğirdir Gölü yakınlarında ölü su samuru bulundu
Son dakika... Eğirdir Gölü yakınlarında ölü su samuru bulundu
Son dakika... Eğirdir Gölü yakınlarında ölü su samuru bulundu

Kovada Gölü, Veteriner, Otomobil, Eğirdir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Eğirdir Gölü yakınlarında ölü su samuru bulundu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Komşusu, tiyatrocu Cemal Uçarman'ın ağzına keserle vurarak dişlerini kırdı Komşusu, tiyatrocu Cemal Uçarman'ın ağzına keserle vurarak dişlerini kırdı "Dik dur eğilme" sloganlarını Bakan Soylu karşılıksız bırakmadı: Allah sizin emrinize amade olmaktan uzaklaştırmasın 3 firmaya, ikinci el telefon ve tablette başlatılan 3 firmaya, ikinci el telefon ve tablette başlatılan "garantili satış" uygulaması kapsamında yetki verildi Ölen futbolcu abisinin anısına düzenlenen maçta yaşamını yitirdi Ölen futbolcu abisinin anısına düzenlenen maçta yaşamını yitirdi Kliniğe beyaz diş hayaliyle girdi, delirten hastalıkla çıktı! Ötenazi isteyen kadın, aldığı iş teklifi sayesinde hayata tutundu Kliniğe beyaz diş hayaliyle girdi, delirten hastalıkla çıktı! Ötenazi isteyen kadın, aldığı iş teklifi sayesinde hayata tutundu Hakkında Hakkında "Köyde yaşıyor" iddiaları öne sürülen Mehmet Akif Alakurt, sosyal medyadan tehdit savurdu 132 yılda tamamlanmıştı! Türkiye'nin en korkunç yolu, adrenalin tutkunlarının adresi oldu 132 yılda tamamlanmıştı! Türkiye'nin en korkunç yolu, adrenalin tutkunlarının adresi oldu Azeri gazeteciler, ölümlerini böyle kaydetti! Feci olayın görüntüleri ortaya çıktı Azeri gazeteciler, ölümlerini böyle kaydetti! Feci olayın görüntüleri ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
15:58 İtalyan devi Inter'den Diyarbakır'a futbol yatırımı! Akademi kurdu
15:47 Komşusu, tiyatrocu Cemal Uçarman'ın ağzına keserle vurarak dişlerini kırdı
15:44 Otobüste hayrete düşüren olay! Seyahat eden genç, yaşlı kadının saçlarını çakmakla yaktı
15:42 3 firmaya, ikinci el telefon ve tablette başlatılan "garantili satış" uygulaması kapsamında yetki verildi
15:41 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Marmara'daki deniz salyası tehdidiyle ilgili talimatı verdim, Marmara'yı bu beladan kurtaracağız
15:41 Ölen futbolcu abisinin anısına düzenlenen maçta yaşamını yitirdi
15:16 Adı Fenerbahçe ile anılan Dorukhan Toköz, Celta Vigo ile anlaşmaya vardı
15:05 Burkina Faso'da bir köye terör saldırısı düzenlendi! En az 100 sivil yaşamını yitirdi
15:04 Acun Ilıcalı'ya, "Senin kanalında olmaktan utanıyorum" demişti! Erkan Petekkaya'dan geri adım geldi
14:52 Kumpas davasından çıkan bin yıllık hapis cezaları dünya basınında geniş yer buldu
İtalyan devi Inter'den Diyarbakır'a futbol yatırımı! Akademi kurdu İtalyan devi Inter'den Diyarbakır'a futbol yatırımı! Akademi kurdu         
15:59
Su kanalına düşen aracın içindeki gençlerin cansız bedenleri kilometrelerce ötede bulundu Su kanalına düşen aracın içindeki gençlerin cansız bedenleri kilometrelerce ötede bulundu         
15:46
Otobüste hayrete düşüren olay! Seyahat eden genç, yaşlı kadının saçlarını çakmakla yaktı Otobüste hayrete düşüren olay! Seyahat eden genç, yaşlı kadının saçlarını çakmakla yaktı         
15:44
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Marmara'daki deniz salyası tehdidiyle ilgili talimatı verdim, Marmara'yı bu beladan kurtaracağız Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Marmara'daki deniz salyası tehdidiyle ilgili talimatı verdim, Marmara'yı bu beladan kurtaracağız         
15:41
Acun Ilıcalı'ya, Acun Ilıcalı'ya, "Senin kanalında olmaktan utanıyorum" demişti! Erkan Petekkaya'dan geri adım geldi         
15:05
Kullanılmış iç çamaşırlarını satarak aylık 49 bin lira para kazanıyor Kullanılmış iç çamaşırlarını satarak aylık 49 bin lira para kazanıyor         
14:51
Çeşme'de kız arkadaşlarıyla eğlenen Sergen Yalçın'a yorum yağdı: Ersun Yanal vakası yükleniyor Çeşme'de kız arkadaşlarıyla eğlenen Sergen Yalçın'a yorum yağdı: Ersun Yanal vakası yükleniyor         
14:39
Genç kadın, yüksek hızlı trende camdan başını çıkardığı sırada ağaca çarparak hayatını kaybetti Genç kadın, yüksek hızlı trende camdan başını çıkardığı sırada ağaca çarparak hayatını kaybetti         
14:26
Mahkeme, görüntü olmaması nedeniyle fahri trafik müfettişinin kestiği 1.200 liralık cezayı iptal etti Mahkeme, görüntü olmaması nedeniyle fahri trafik müfettişinin kestiği 1.200 liralık cezayı iptal etti         
13:42
Çiftçi tarlasında dev yılan gördü, telefonuna sarıldı Çiftçi tarlasında dev yılan gördü, telefonuna sarıldı         
13:39
TBMM Başkanı Şentop, TBMM Başkanı Şentop, "Mafyadan 10 bin dolar alan siyasetçi" iddiasını Bakan Soylu'ya sordu: Vekiller zan altında kalmamalı         
13:39
Melike Öcalan, bikinili halleriyle göz doldurdu Melike Öcalan, bikinili halleriyle göz doldurdu         
12:28
Koronavirüs kabusu bitmeden İstanbul'da Batı Nil Virüsü tespit edildi Koronavirüs kabusu bitmeden İstanbul'da Batı Nil Virüsü tespit edildi         
12:03
TV8'de yayınlanan törende Kerimcan'a ödül verildiğini gören Erkan Petekkaya'dan, Acun Ilıcalı'ya: Utanıyorum sizin kanalınızda olmaktan TV8'de yayınlanan törende Kerimcan'a ödül verildiğini gören Erkan Petekkaya'dan, Acun Ilıcalı'ya: Utanıyorum sizin kanalınızda olmaktan         
11:21
Gören telefona sarıldı! Uludağ'da boyu 1 metreyi bulan dev karınca yuvaları herkesi şaşkına çevirdi Gören telefona sarıldı! Uludağ'da boyu 1 metreyi bulan dev karınca yuvaları herkesi şaşkına çevirdi         
10:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla bazı kurum ve kişilerin mal varlıkları donduruldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla bazı kurum ve kişilerin mal varlıkları donduruldu         
10:17
Korku filmlerini andıran görüntüler! Şehrin merkezinde güpegündüz kadınlara taciz Korku filmlerini andıran görüntüler! Şehrin merkezinde güpegündüz kadınlara taciz         
10:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2021 16:04:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika... Eğirdir Gölü yakınlarında ölü su samuru bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement