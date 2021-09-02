Son Dakika: Eğitim öğretim yılı ilk dönem ara tatili 15-19 Kasım arasında, yarıl tatili ise 24 Ocak - 4 Şubat arasında olacak - Son Dakika

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Koronavirüs nedeniyle ara verilen yüz yüze eğitim, 6 Eylül Pazartesi'nden itibaren başlıyor. Geniş korona önlemlerinin alınacağı okullarda öğretmen ve tüm okul görevlilerinin aşılı olması, aşılı olmayanların ise PCR testi yaptırması zorunluluğu getirildi.

İLK ARA TATİL 15-19 KASIM TARİHLERİ ARASINDA

Yeni öğretim yılının tatilleri de belli oldu. İlk dönem ara tatili 15-19 Kasım tarihleri arasında, yarıl tatili ise 24 Ocak-4 Şubat arasında yapılacak.

KARNELER 17 HAZİRAN'DA VERİLECEK

2. dönem ara tatili ise 11-15 Nisan arasında yapılacak. Karneler ise 17 Haziran 2022 tarihinde verilecek.