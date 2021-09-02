Son Dakika: Eğitim öğretim yılı ilk dönem ara tatili 15-19 Kasım arasında, yarıl tatili ise 24 Ocak - 4 Şubat arasında olacak - Son Dakika

Koronavirüs nedeniyle ara verilen yüz yüze eğitim, 6 Eylül Pazartesi'nden itibaren başlıyor. Geniş korona önlemlerinin alınacağı okullarda öğretmen ve tüm okul görevlilerinin aşılı olması, aşılı olmayanların ise PCR testi yaptırması zorunluluğu getirildi.
Yeni öğretim yılının tatilleri de belli oldu. İlk dönem ara tatili 15-19 Kasım tarihleri arasında, yarıl tatili ise 24 Ocak-4 Şubat arasında yapılacak.
2. dönem ara tatili ise 11-15 Nisan arasında yapılacak. Karneler ise 17 Haziran 2022 tarihinde verilecek.
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