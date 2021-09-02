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Son Dakika: Eğitim öğretim yılı ilk dönem ara tatili 15-19 Kasım arasında, yarıl tatili ise 24 Ocak - 4 Şubat arasında olacak - Son Dakika

Son Dakika: Eğitim öğretim yılı ilk dönem ara tatili 15-19 Kasım arasında, yarıl tatili ise 24 Ocak - 4 Şubat arasında olacak

02.09.2021 11:59

Son dakika: 2021-2022 eğitim öğretim yılı 6 Eylül Pazartesi günü başlıyor. Korona önlemleri ile başlayacak yeni eğitim yılında ilk dönem ara tatili 15-19 Kasım tarihleri arasında, yarıl tatili ise 24 Ocak-4 Şubat arasında yapılacak.

Koronavirüs nedeniyle ara verilen yüz yüze eğitim, 6 Eylül Pazartesi'nden itibaren başlıyor. Geniş korona önlemlerinin alınacağı okullarda öğretmen ve tüm okul görevlilerinin aşılı olması, aşılı olmayanların ise PCR testi yaptırması zorunluluğu getirildi.

İLK ARA TATİL 15-19 KASIM TARİHLERİ ARASINDA

Yeni öğretim yılının tatilleri de belli oldu. İlk dönem ara tatili 15-19 Kasım tarihleri arasında, yarıl tatili ise 24 Ocak-4 Şubat arasında yapılacak.

KARNELER 17 HAZİRAN'DA VERİLECEK

2. dönem ara tatili ise 11-15 Nisan arasında yapılacak. Karneler ise 17 Haziran 2022 tarihinde verilecek.

Son Dakika: Eğitim öğretim yılı ilk dönem ara tatili 15-19 Kasım arasında, yarıl tatili ise 24 Ocak - 4 Şubat arasında olacak

Pazartesi, Kasım, Eylül, Ocak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika: Eğitim öğretim yılı ilk dönem ara tatili 15-19 Kasım arasında, yarıl tatili ise 24 Ocak - 4 Şubat arasında olacak - Son Dakika


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