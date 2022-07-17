Son Dakika | Eğitimci Arıkan ve şoförünün öldürüldüğü çiftlik yakınındaki tarlada bıçak bulundu (5) - Son Dakika
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Son Dakika | Eğitimci Arıkan ve şoförünün öldürüldüğü çiftlik yakınındaki tarlada bıçak bulundu (5)

17.07.2022 23:34
Son Dakika | Eğitimci Arıkan ve şoförünün öldürüldüğü çiftlik yakınındaki tarlada bıçak bulundu (5)

Son dakika haber... CİNAYETE GİTTİĞİ VE EVE DÖNDÜĞÜ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTIÇanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Karainebeyli köyündeki çiftlik evinde bıçaklanarak öldürülen Fen Bilimleri Eğitim Kurumları kurucusu Nazmi Arıkan ile şoförü Şerif Eker'in cinayet zanlısı olduğu gerekçesiyle tutuklanan Tokatspor...

CİNAYETE GİTTİĞİ VE EVE DÖNDÜĞÜ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Karainebeyli köyündeki çiftlik evinde bıçaklanarak öldürülen Fen Bilimleri Eğitim Kurumları kurucusu Nazmi Arıkan ile şoförü Şerif Eker'in cinayet zanlısı olduğu gerekçesiyle tutuklanan Tokatspor Kulübü Başkanı Ufuk Akçekaya'nın kamera görüntüleri ortaya çıktı. Akçekaya'nın, 12 Temmuz günü çifte Karainebiyli köyüne gitmek üzere Eceabat ilçesinde taksiye bindiği görüntüsünün yanı sıra, cinayetin ardından Alibeyköy terminalinden eve gitmek üzere taksiye binmeye giderken ve Etiler'deki evine girdiği anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Akçekaya'nın, 12 Temmuz günü Karainebeyli köyüne giderken ve 13 Temmuz günü İstanbul Etiler'deki evine dönerken farklı kıyafetlerle görülmesi dikkat çekti.

Burak GEZEN/ ÇANAKKALE,


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Son dakika haber: Arıkan cinayetinin detayları ortaya çıktı Son dakika haber: Arıkan cinayetinin detayları ortaya çıktı Son dakika haberi | Eğitimci Arıkan ve şoförünün öldürüldüğü çiftlik yakınındaki tarlada bıçak bulundu (2) Son dakika haberi | Eğitimci Arıkan ve şoförünün öldürüldüğü çiftlik yakınındaki tarlada bıçak bulundu (2)
Kaynak: DHA

Çanakkale, Tokatspor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika | Eğitimci Arıkan ve şoförünün öldürüldüğü çiftlik yakınındaki tarlada bıçak bulundu (5) - Son Dakika

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