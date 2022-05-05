Son Dakika | EĞLENCE MEKANI ÇIKIŞI HAVAYA ATEŞ AÇAN POLİSE GÖZALTI - Son Dakika
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Son Dakika | EĞLENCE MEKANI ÇIKIŞI HAVAYA ATEŞ AÇAN POLİSE GÖZALTI

05.05.2022 13:51

Gelen son dakika haberlerine göre BİLECİK'te arkadaşı ile tartışıp, eğlence mekanından çıkan polis memuru Murat P., sokakta tabancayla havaya rastgele 6 el ateş açtı.

BİLECİK'te arkadaşı ile tartışıp, eğlence mekanından çıkan polis memuru Murat P., sokakta tabancayla havaya rastgele 6 el ateş açtı. Kurşunlar bir otomobil ve eve isabet ederken, Murat P. ile tartıştığı arkadaşı Volkan A. gözaltına alındı.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Murat P., dün gece arkadaşı Volkan A. ile Gazipaşa Mahallesi'ndeki bir eğlence mekanına gitti. Burada tartışmaya başlayan ikili, daha sonra dışarı çıktı. Bu sırada Murat P. belinden çıkardığı tabancayla sokakta havaya rastgele 6 el ateş etti. Kurşunlar park halindeki bir otomobil ile eve isabet etti. İhbarla gelen polis ekipleri, meslektaşları Murat P. ile yanındaki Volkan A. gözaltına alıp emniyete götürdü. Olay ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Son Dakika | EĞLENCE MEKANI ÇIKIŞI HAVAYA ATEŞ AÇAN POLİSE GÖZALTI
Son Dakika | EĞLENCE MEKANI ÇIKIŞI HAVAYA ATEŞ AÇAN POLİSE GÖZALTI
Son Dakika | EĞLENCE MEKANI ÇIKIŞI HAVAYA ATEŞ AÇAN POLİSE GÖZALTI
Son Dakika | EĞLENCE MEKANI ÇIKIŞI HAVAYA ATEŞ AÇAN POLİSE GÖZALTI

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Polis Memuru, Otomobil, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | EĞLENCE MEKANI ÇIKIŞI HAVAYA ATEŞ AÇAN POLİSE GÖZALTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika | EĞLENCE MEKANI ÇIKIŞI HAVAYA ATEŞ AÇAN POLİSE GÖZALTI - Son Dakika
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