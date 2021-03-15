Eğlence merkezine çevrilen müştemilata korona baskını - Son Dakika

Eğlence merkezine çevrilen müştemilata korona baskını
15.03.2021 17:36
Eğlence merkezine çevrilen müştemilata korona baskını 20 kişiye 72 bin 849 TL para cezası kesildi Uşak'ta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, eğlence merkezine çevrilen müştemilata baskın düzenledi.
Eğlence merkezine çevrilen müştemilata korona baskını
20 kişiye 72 bin 849 TL para cezası kesildi
UŞAK - Uşak'ta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, eğlence merkezine çevrilen müştemilata baskın düzenledi. Yapılan baskında sosyal mesafe kurallarına uymayan 20 şahsa 72 bin 849 TL para cezası kesildi.
Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çarık Köy'de bir şahsın evinin müştemilatını eğlence merkezine çevirdiği, şarkılı eğlenceler düzenlediği bilgisine ulaştı. Bilgiler doğrultusunda müştemilata operasyon düzenleyen ekipler müştemilatın gazinoya çevrildiğini gördü. İçeride bulunan 20 vatandaşa sosyal mesafe kurallarına uymamaktan toplamda 72 bin 849 TL para cezası kesildi.
Son Dakika Fenerbahçe'nin Erol Bulut'la yolları ayırması halinde yerine geçmesi muhtemel 4 isim belli oldu Uraz Kaygılaroğlu'nun evine giden Berrak Tüzünataç, bikinisiyle balkonda güneşlendi Danıştay son noktayı koydu! Belediye başkanları atama yaparken meclise soracak Son Dakika: TFF, Fenerbahçeli yöneticilerin FETÖ iddiaları üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu Şanlıurfa'da yol kenarında benzinle yakılmış kadın cansız bedeni bulundu İşkenceci kocasını öldüren Melek İpek kabus gibi geçen hayatını anlattı: Rüyasında terk ettiğimi görür, uyanınca döverdi Rasim Öztekin'in vefatının ardından eşi asılsız haberlere açıklık getirdi Ali Koç'tan Rasim Ozan Kütahyalı'ya çarpıcı soru: Sana o programda böğürme vazifesini mi verdiler?