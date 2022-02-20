Son dakika... Eğlenmek için toplandılar, alkolün etkisi ile birbirlerini öldüresiye dövdüler - Son Dakika

Eğlenmek için toplandılar, alkolün etkisi ile birbirlerini öldüresiye dövdüler

Alkol şişede durduğu gibi durmayınca, çıkan kavgada tarafların öfkesi develeri gölgede bıraktı

AYDIN - Aydın'ın Nazilli ilçesinde gerçekleştirilen deve güreşlerinde alkol alarak eğlenmek isteyenler arenayı karıştırdı. Alkol şişede durduğu gibi durmayınca arenayı savaş alanına çeviren bir grup birbirlerini öldüresiye darp etti.

Nazilli'de düzenlenen geleneksel deve güreşleri sabah saatlerinde binlerce kişinin katılımı ile festival havasında başladı. Oldukça renkli geçen güreşlerde Ege Bölgesi'nin değişik illerinden aileleri ile birlikte gelen binlerce kişi bir yanda bahardan kalma bir günde piknik yaptı diğer yandan da güreşleri izledi.

Alkolün etkisi baş gösterince ortalık karıştı

Her şeyin normal başladığı ve dostluk havasında geçtiği deve güreşi festivalinde saatler ilerleyip tüketilen alkol etkisini gösterince, aynı duyguları paylaşan insanların araları anlamsız bir şekilde açılıp kavgalar yaşanmaya başladı. Saha kenarında masa açıp eğlenen kişiler bir anda birbirine girince ortalık karıştı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu festivalde kavga edenleri, çevredeki diğer kişiler ve zabıta ekipleri ayıramadı. Kavgayı ayırması için güvenlik güçlerinden yardım istenirken alkollü oldukları ileri sürülen kişilerin kavgası kameralara bu şekilde yansıdı.