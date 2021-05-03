Son Dakika | ANKARA EGM'nin polis korosu, kapılarını ilk kez DHA'ya açtı - Son Dakika

Son Dakika | ANKARA EGM'nin polis korosu, kapılarını ilk kez DHA'ya açtı

03.05.2021 10:52

Son dakika haber... açan polis korosu, 81 ilde konserler vermeyi hedefliyor.

açan polis korosu, 81 ilde konserler vermeyi hedefliyor. EGM, personel moral ve motivasyonu, mesleki dayanışması, aidiyet duygusu ve verimliliğinin artırılması ile personel memnuniyetinin en üst seviyede tutulması için Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığı bünyesinde polis korosu oluşturdu. Koroya dahil olmak isteyen polisler, gönüllük esasına göre önce bir mülakattan geçirildi. Mülakatı başarıyla tamamlayan ve aralarında Özel Harekat ile Trafik polislerinin de yer aldığı 40 memur, 2 haftalık eğitimin ardından koroya girdi. EGM ile Ankara Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli personellerden oluşan koro, teşkilatın çeşitli etkinliklerinde sahne aldı. Polis korosu en son 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle engelli çocuklar için ve Ankara'da geçen 9 Nisan'daki Polis Müzesi açılışında mini konser verdi. Kapılarını ilk kez DHA'ya açan koro, performansı ile tam not aldı.

'81 İLDE KONSER VERMEYİ HEDEFLİYORUZ'

Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığı'nda görevli 3'üncü Sınıf Emniyet Müdürü Gülay Taşdemir, Türk Polis Teşkilatı'nın gerek mesleki zorluğu gerekse de yoğun çalışma koşulları sebebiyle sosyal ve kültürel etkinliklere ihtiyaç duyduğunu belirterek, bu sebeple ilk defa polis korosu oluşturduklarını söyledi. Koronun, TRT Genel Müdürlüğü Müzik Dairesi Başkanlığı'nın iş birliğiyle yaklaşık 1 yıl önce faaliyete başladığını belirten Taşdemir, "Ayrıca koro ile beraber Türk Halk Oyunları ekibi de kurduk. Ancak pandemi nedeniyle Türk Halk Oyunları ekibimizin çalışmalarına ara verdik. Faaliyetlerimizi artırmayı hedefliyoruz. Daha farklı projelerimiz de var. Bunlardan biri de 81 ilde tüm teşkilatımıza konserler vermeyi hedefliyoruz. EGM ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü personellerinden tamamen gönüllülük esasına göre kabiliyetli arkadaşlarımızı koromuza dahil ettik. Normalde 40 kişilik bir ekibimiz var; ama şu anda pandemi nedeniyle bu sayıyı 16'ya düşürdük" dedi.

'SEÇMELERE KATILDIK'

Koroda yer alan polis memuru Meryem Tuba Güneş ise, koroya dahil olmak için seçmelere katıldığını ve daha sonra ekibe katıldığı için mutlu olduğunu ifade etti.

Polis memuru Emre Kapucu ise, "Seçmelere katıldım. Daha önce kendimde farklı müzik enstrümanları çalıyordum. Ayrıca polis bandosunda da yaklaşık 1 sene görev aldım. Bu pandemi döneminde böyle güzel bir koroyu kurmada emeği geçen tüm büyüklerimize teşekkür ederim" diye konuştu.

Son Dakika | ANKARA EGM'nin polis korosu, kapılarını ilk kez DHA'ya açtı
Son Dakika | ANKARA EGM'nin polis korosu, kapılarını ilk kez DHA'ya açtı
Son Dakika | ANKARA EGM'nin polis korosu, kapılarını ilk kez DHA'ya açtı
Son Dakika | ANKARA EGM'nin polis korosu, kapılarını ilk kez DHA'ya açtı
Son Dakika | ANKARA EGM'nin polis korosu, kapılarını ilk kez DHA'ya açtı
Son Dakika | ANKARA EGM'nin polis korosu, kapılarını ilk kez DHA'ya açtı
Son Dakika | ANKARA EGM'nin polis korosu, kapılarını ilk kez DHA'ya açtı
Son Dakika | ANKARA EGM'nin polis korosu, kapılarını ilk kez DHA'ya açtı
Son Dakika | ANKARA EGM'nin polis korosu, kapılarını ilk kez DHA'ya açtı
Son Dakika | ANKARA EGM'nin polis korosu, kapılarını ilk kez DHA'ya açtı
Son Dakika | ANKARA EGM'nin polis korosu, kapılarını ilk kez DHA'ya açtı
Son Dakika | ANKARA EGM'nin polis korosu, kapılarını ilk kez DHA'ya açtı
Son Dakika | ANKARA EGM'nin polis korosu, kapılarını ilk kez DHA'ya açtı
Son Dakika | ANKARA EGM'nin polis korosu, kapılarını ilk kez DHA'ya açtı
Son Dakika | ANKARA EGM'nin polis korosu, kapılarını ilk kez DHA'ya açtı

Emniyet Genel Müdürlüğü, Türk Halk Müziği, Polis, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | ANKARA EGM'nin polis korosu, kapılarını ilk kez DHA'ya açtı - Son Dakika


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