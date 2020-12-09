Son dakika! Ehliyetsiz sürücünün aracı başkasına verdiği an dronla görüntülendi - Son Dakika

Sürücü değişikliğinin ardından otomobili durduran jandarma ekipleri, Ahmet M. ve Ali M.'ye toplam 5 bin 892 lira ceza uyguladı.

Ehliyetsiz olduğu ortaya çıkan sürücü Ali M., görüntülendiğinden habersiz yanında bulunan araç sahibi Ahmet M. ile yer değiştirdi.

Sandıklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sandıklı- Hocalar yolu üzerinde dron destekli yol kontrolü yaptı. Kontrol sırasında, jandarma ekiplerini gören sürücü Ali M., otomobili yol kenarında durdurdu. Durumu fark eden jandarma ekipleri de dronla görüntü almaya başladı.

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