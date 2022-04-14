Son dakika... Ehliyetsiz yakalanan oğluna ceza kesilmemesi için polise yalvardı - Son Dakika
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Son dakika... Ehliyetsiz yakalanan oğluna ceza kesilmemesi için polise yalvardı

14.04.2022 09:19
Son dakika... Ehliyetsiz yakalanan oğluna ceza kesilmemesi için polise yalvardı

Son dakika haberi: ZONGULDAK'ta, polisin 'dur' ikazına uymayıp, 10 kilometrelik takiple yakalanan ehliyetsiz Semih Yazıcı'ya (19) ceza kesilmemesi için annesi Hatice Yazıcı, uzun süre uğraştı.

ZONGULDAK'ta, polisin 'dur' ikazına uymayıp, 10 kilometrelik takiple yakalanan ehliyetsiz Semih Yazıcı'ya (19) ceza kesilmemesi için annesi Hatice Yazıcı, uzun süre uğraştı. Yazıcı, polislerden oğlunu affetmelerini istese de 11 bin lira ceza kesildi.

Olay, gece Ereğli ilçesine bağlı Abalı Mahallesi'nde meydana geldi. Devriye görevindeki polis ekibi, sürekli şerit değiştiren 67 AAF 823 plakalı otomobilin sürücüsüne 'dur' ikazında bulundu. Polis, 10 kilometrelik takibin ardından otomobili durdurdu. Ehliyeti olmadığı için kaçtığı belirlenen Semih Yazıcı'nın yanındaki annesi Hatice Yazıcı, polislerden oğlunu affetmelerini istedi. Olumlu cevap alamayan anne Yazıcı, daha sonra oğluna kızarak eşini aradı. Eşi ile görüşen Hatice Yazıcı, oğluna defalarca "Dur" dediğini ancak durmadığını söyledi. Hatice Yazıcı'nın uğraşlarına rağmen Semih Yazıcı'ya 11 bin lira ceza kesildi ardından da ifadesi için polis merkezine götürüldü. Soruşturma başlatılırken, kiralık olduğu öğrenilen otomobil de yediemin otoparkına çekildi.


Son dakika... Ehliyetsiz yakalanan oğluna ceza kesilmemesi için polise yalvardı
Son dakika... Ehliyetsiz yakalanan oğluna ceza kesilmemesi için polise yalvardı
Son dakika... Ehliyetsiz yakalanan oğluna ceza kesilmemesi için polise yalvardı
Son dakika... Ehliyetsiz yakalanan oğluna ceza kesilmemesi için polise yalvardı
Son dakika... Ehliyetsiz yakalanan oğluna ceza kesilmemesi için polise yalvardı
Son dakika... Ehliyetsiz yakalanan oğluna ceza kesilmemesi için polise yalvardı
Son dakika... Ehliyetsiz yakalanan oğluna ceza kesilmemesi için polise yalvardı
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Hatice Yazıcı, Ereğli, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Ehliyetsiz yakalanan oğluna ceza kesilmemesi için polise yalvardı - Son Dakika


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