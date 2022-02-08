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Son Dakika | Ek bilgi ve fotoğraflarla // 13 ilde sosyal medya dolandırıcılarına operasyon; 26 gözaltı - Son Dakika

Son Dakika | Ek bilgi ve fotoğraflarla // 13 ilde sosyal medya dolandırıcılarına operasyon; 26 gözaltı

08.02.2022 10:35
Son Dakika | Ek bilgi ve fotoğraflarla // 13 ilde sosyal medya dolandırıcılarına operasyon; 26 gözaltı

Son dakika gündem haberi: İSTANBUL Merkezli 13 ilde sosyal medya hesaplarını çalarak paylaşım yapıp 27 kişiyi dolandırdığı tespit edilen ve tahmini olarak 3 milyon dolar haksız kazanç elde eden 37 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

İSTANBUL Merkezli 13 ilde sosyal medya hesaplarını çalarak paylaşım yapıp 27 kişiyi dolandırdığı tespit edilen ve tahmini olarak 3 milyon dolar haksız kazanç elde eden 37 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ülke genelinde bazı sosyal medya uygulamalarını kullanan kişilerin hesaplarının çalındığı bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, çalınan hesaplardan paylaşım yapan şüphelilerin bir borsa uygulaması üzerinden yüklü miktarda para kazandıklarını ifade ederek hesapta bulunan kişileri kandırıp, tahmini olarak 3 milyon dolar civarı dolandırıcılık yaptığını belirlendi. Bu yöntem ile 27 kişinin dolandırıldığı tespit edildi. Bugün İstanbul merkezli 13 ilde toplam 37 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler emniyete götürülürken, operasyonların sürdüğü öğrenildi.


Son Dakika | Ek bilgi ve fotoğraflarla // 13 ilde sosyal medya dolandırıcılarına operasyon; 26 gözaltı
Son Dakika | Ek bilgi ve fotoğraflarla // 13 ilde sosyal medya dolandırıcılarına operasyon; 26 gözaltı
Son Dakika | Ek bilgi ve fotoğraflarla // 13 ilde sosyal medya dolandırıcılarına operasyon; 26 gözaltı
Son Dakika | Ek bilgi ve fotoğraflarla // 13 ilde sosyal medya dolandırıcılarına operasyon; 26 gözaltı
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İstanbul, dolar, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Ek bilgi ve fotoğraflarla // 13 ilde sosyal medya dolandırıcılarına operasyon; 26 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika | Ek bilgi ve fotoğraflarla // 13 ilde sosyal medya dolandırıcılarına operasyon; 26 gözaltı - Son Dakika
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