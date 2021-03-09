Son dakika: (Ek bilgi ve görüntülerle) İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 13 GÖZALTI - Son Dakika

Son dakika: (Ek bilgi ve görüntülerle) İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 13 GÖZALTI
09.03.2021 12:19
Son dakika gündem haberi... İSTANBUL ve Tokat'ta uyuşturucu imalatı ve ticareti yapan 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İSTANBUL ve Tokat
'ta uyuşturucu imalatı ve ticareti yapan 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yapılan soruşturma kapsamında, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, örgüt faaliyeti çerçevesinde ve ya iştirak halinde uyuşturucu ya da uyarıcı madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen 30 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şişli, Beşiktaş, Fatih, Üsküdar, Eyüpsultan, Beykoz, Zeytinburnu, Sarıyer ve Beyoğlu ilçelerinde ve Tokat'ta eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyona polis helikopteri de destek verdi. 30 şüpheliden 13'ü gözaltına aldı. 5 şüphelinin önceden gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alındığı, tutuklanarak cezaevine konulduğu tespit edildi. Adreslere yapılan operasyonlarda gözaltına alınan şüpheliler kameralara yansıdı.
- İstanbul
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