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(Ek bilgiyle) İSTANBUL MERKEZLİ 6 İLDE FETÖ OPERASYONU; 20 GÖZALTI - Son Dakika

(Ek bilgiyle) İSTANBUL MERKEZLİ 6 İLDE FETÖ OPERASYONU; 20 GÖZALTI

11.02.2022 10:03
(Ek bilgiyle) İSTANBUL MERKEZLİ 6 İLDE FETÖ OPERASYONU; 20 GÖZALTI

İSTANBUL merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi.

İSTANBUL merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi. Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı tespit edilen 20 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, Bylock uygulamasını kullandığı tespit edilen ve daha önce gerçekleştirilen operasyonlarda haklarında itirafçı beyanı bulunan 17'si İstanbul'da, diğerleri Ankara, Manisa, Samsun, Giresun, Kahramanmaraş'ta olmak üzere toplam 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Eş zamanlı operasyonlarda 20 şüpheli yakalandı. Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Operasyonda yapılan aramalarda 2 adreste 1 Dolar ve çok sayıda dijital doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

Görüntü dökümü:

-adreslere operasyon anları-ele geçirilen 1 dolar-adreslerde arama anları-şüphelilerin gözaltı görüntüsü-genel ve detaylar


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Terör Örgütü, İstanbul, Gözaltı, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel (Ek bilgiyle) İSTANBUL MERKEZLİ 6 İLDE FETÖ OPERASYONU; 20 GÖZALTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: (Ek bilgiyle) İSTANBUL MERKEZLİ 6 İLDE FETÖ OPERASYONU; 20 GÖZALTI - Son Dakika
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