Ekipler kolu kırılan çocuk için seferber oldu

TUNCELİ - Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde koru kılan çocuk için ekipler seferber oldu.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, "Çemişgezek İlçe Kaymakamlığımız koordinesinde, özel idare, jandarma ve sağlık ekiplerimiz kolu kırılan çocuğumuzu alarak hastaneye ulaştırdılar. Ekiplerimize teşekkür ediyor, çocuğumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.