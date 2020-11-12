Son Dakika | Ekmeğin içinden 150 gram uyuşturucu çıktı - Son Dakika

Son Dakika | Ekmeğin içinden 150 gram uyuşturucu çıktı

12.11.2020 11:07
Son Dakika | Ekmeğin içinden 150 gram uyuşturucu çıktı, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre Gaziantep'te bir yolcu otobüsünde arama yapan jandarma ekipleri, çantada bulunan ekmeğin içerisinde 150 gram uyuşturucu ele geçirdi.

Gaziantep'te bir yolcu otobüsünde arama yapan jandarma ekipleri, çantada bulunan ekmeğin içerisinde 150 gram uyuşturucu ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Arıl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolundaki uygulama noktasında, Diyarbakır'dan İzmir'e yolcu taşıyan bir otobüsü durdurdu.

Otobüsün bagaj kısmında arama yapan uyuşturucu köpeği "Çevik"in tepki vermesi üzerine çantayı açan ekipler, ekmeğin arasında 150 gram uyuşturucu buldu.

Çantanın sahibi Afganistan uyruklu S.İ'yi (25) gözaltına alan ekipler, zanlının üzerinde sahte kimlik ve 2 cep telefonu buldu.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Diyarbakır, Uyuşturucu, Gaziantep, Jandarma, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Ekmeğin içinden 150 gram uyuşturucu çıktı - Son Dakika


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