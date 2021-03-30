Son dakika... 'Ekmek arası uyuşturucu' jandarmanın dikkatinden kaçmadı - Son Dakika

Son dakika... 'Ekmek arası uyuşturucu' jandarmanın dikkatinden kaçmadı
30.03.2021 11:26
Son dakika haberi: Kırıkkale'de jandarma ekiplerinin durdurduğu otomobilde ekmek arasına 'zulalanmış' 800 gram metamfetamin ve 10 gram bonzai bulundu.
Kırıkkale'de jandarma ekiplerinin durdurduğu otomobilde ekmek arasına 'zulalanmış' 800 gram metamfetamin ve 10 gram bonzai bulundu.
Edinilen bilgiye göre, başka bir ilden Kırıkkale'ye uyuşturucu madde getirileceği yönünde bilgi alan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Bu neticede İ.A.'yı (33) takibe alan ekipler, operasyon kapsamında şahsın aracını şehre giriş yaptığı esnada durdurdu. Jandarma narkotik köpeği Cesur'un da katıldığı aramalarda ekmek arasına zulalanmış şekilde 800 gram metamfetamin ve 10 gram bonzai maddesi ele geçirildi.
Uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şahıs gözaltına alındı. - KIRIKKALE
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