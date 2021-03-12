Son dakika... Ekmek arasında uyuşturucu taşıyan şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Son dakika... Ekmek arasında uyuşturucu taşıyan şüpheli gözaltına alındı
12.03.2021 08:01
Edinilen son dakika gelişmesine göre İZMİR'in Bornova ilçesindeki Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde, polisin şüphe üzerine durdurduğu kişinin üzerinden ekmek arasına gizlenmiş yarım kilo metamfetamin ele geçirildi.
İZMİR'in Bornova
ilçesindeki Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde, polisin şüphe üzerine durdurduğu kişinin üzerinden ekmek arasına gizlenmiş yarım kilo metamfetamin ele geçirildi. Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde denetim yaptığı sırada şüphelendikleri Doğan A.'yı (34) durdurarak kimlik sorgusu yaptı. GBT sırasında şüphelinin elindeki poşeti de inceleyen polis ekipler, ekmek arasına gizlenmiş 528 gram metamfetamin buldu. Polis ekiplerince gözaltına alınan Doğan A., poşetin içerisinde ne olduğunu bilmediğini ve Antalya'ya götürmek için 2 ay önce Konak Kuruçay Mahallesi'nde S.Ö.'den aldığını belirtti. Gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürülen şüphelinin, uyuşturucu madde kullanma, kasten yaralama gibi birçok suçtan kaydı olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
- İzmir
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