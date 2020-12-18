Son dakika haberleri | Ekmek teknesi yanan karton toplayıcısını Vali teselli etti - Son Dakika

Son dakika haberleri | Ekmek teknesi yanan karton toplayıcısını Vali teselli etti

18.12.2020 22:27

Son dakika 3. sayfa haberi: Ekmek teknesi yanan karton toplayıcısını Vali teselli etti Sivas'ta kamyonetin kasasında bulunan atık kartonlar alev alev yandı.

Ekmek teknesi yanan karton toplayıcısını Vali teselli etti

Sivas'ta kamyonetin kasasında bulunan atık kartonlar alev alev yandı. Sivas Valisi Salih Ayhan, karton toplayıcısı Öztürk'ü telefonla arayarak teselli etti.

SİVAS - Sivas'ta kamyonetin kasasında bulunan atık kartonlar alev alev yandı. Sivas Valisi Salih Ayhan, karton toplayıcısı Öztürk'ü telefonla arayarak teselli etti.

Edinilen bilgilere göre yangın 21.20 sıralarında kent merkezi Mehmet Akif Ersoy caddesi üzerinde bulunan Vali konutunun önünde meydana geldi. Karton toplayıcısı Atilla Öztürk'e ait 58 ACF 226 plakalı kamyonetin üzerindeki kartonlar seyir halindeyken yanmaya başladı. Cadde üzerinde uygulama yapan polis ekipleri yangını itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri alev topuna dönen kamyonete müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede söndürüldü. Ekmek teknesi yanan Öztürk, itfaiye ekiplerinin çalışmasını çaresizce izledi. Sivas Valisi Salih Ayhan'da ekmek teknesi yanan Öztürk'ü cep telefonuyla arayarak teselli etti. Yangında kamyonet de hasar oluşurken can kaybı yaşanmadı. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

Öztürk'e ilk destek Vali'den geldi

Ekmek teknesi yanan Atilla Öztürk, Vali Salih Ayhan'ın kendisine yardımcı olacağını söylediğini belirterek, "Yolda giderken duman gördüm. Vali konutunun önüne geldiğimde dumanlar arttı. Durdum, baktığımda alevler yükselmeye başladı. Vali bey, telefonla aradı. Her konuda yardımcı olacağını söyledi. Canınıza bir şey olmadıysa geri sıkıntı değil, hallederiz dedi. Rabbim razı olsun valimizden" dedi.

Son dakika haberleri | Ekmek teknesi yanan karton toplayıcısını Vali teselli etti
Son dakika haberleri | Ekmek teknesi yanan karton toplayıcısını Vali teselli etti
Son dakika haberleri | Ekmek teknesi yanan karton toplayıcısını Vali teselli etti
Son dakika haberleri | Ekmek teknesi yanan karton toplayıcısını Vali teselli etti
Son dakika haberleri | Ekmek teknesi yanan karton toplayıcısını Vali teselli etti

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Ekmek Teknesi, Salih Ayhan, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Ekmek teknesi yanan karton toplayıcısını Vali teselli etti - Son Dakika


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