"Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir." diyen Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar tutuklandı

İstanbul Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar'ın katıldığı bir televizyon programında "Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Bizim toplum ekmek ile doyduğu için başında 20 senedir böyle yöneticiler duruyor" ifadelerini kullanması tartışma yarattı.

TUTUKLANDI

Kolivar hakkında dün, kullandığı sözler nedeniyle 'Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Dün gözaltına alınan Kolivar, bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"EKMEĞİN SAĞLIĞA ZARARLI OLDUĞUNU ANLATMAK İSTEDİM"

Kolivar'ın emniyet ifadesinde, "Benim merkezi hükümetle herhangi bir sorunum yoktur. Benim sorunum ilçe belediyeleriyle. İlçe belediyeleri ruhsatsız fırınlara izin veriyor. Ben 'Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir' derken, ekmeğin sağlığa zararlı olduğunu anlatmak istedim. Ekmeğin fazla tüketilmesi halinde insanlara zarar vereceği yönündedir. Benim sözlerimde kesinlikle Türk toplumu hedef alınmamıştır. İfadelerim toplumca yanlış anlaşılmıştır. Sözlerimde genelleme yaptım. Bir Karadenizli olarak Türk toplumuna hakaret edecek karakterde değilim" dedi.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Kolivar'ın tepki çeken sözleri sonrasında AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik bir paylaşım yaparak, "Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar'ın sözleri nefret söylemidir. Milletimizi ve ekmeği aşağılayan açıklamaları hadsizliktir. Bu şahsın milletimizi ve ekmeği aşağılamanın yanı sıra husumet siyasetinin elamanı olduğunu belli eden açıklamaları ise başlı başına nefret siyasetidir." ifadelerini kullanmıştı.