Son dakika ekonomi: ABD ham petrol stokları 2.93 milyon varil yükseldi

ABD genelinde ham petrol stokları 19 Mart'ta sona eren haftada, bir önceki haftaya göre 2 milyon 930 bin varil yükseldi.

Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (American Petroleum Institute - API) verilerine göre, aynı haftada, benzin stokları 3 milyon 720,000 varil geriledi. ABD'de damıtılmış petrol ürünü rezervleri ise 250,000 varil yükseldi.