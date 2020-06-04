Son dakika ekonomi: Adana Ticaret Odası Meclis Başkanı Acı'dan "kredi paketi" değerlendirmesi Açıklaması - Son Dakika

Son dakika ekonomi: Adana Ticaret Odası Meclis Başkanı Acı'dan "kredi paketi" değerlendirmesi Açıklaması

Son dakika ekonomi haberi: Adana Ticaret Odası Meclis Başkanı İsmail Acı, kamu bankalarınca 4 yeni kredi paketinin hayata geçirilmesinin piyasalara olumlu yansıyacağını belirtti.

Son dakika ekonomi: Adana Ticaret Odası Meclis Başkanı Acı'dan

Adana Ticaret Odası Meclis Başkanı İsmail Acı, kamu bankalarınca 4 yeni kredi paketinin hayata geçirilmesinin piyasalara olumlu yansıyacağını belirtti.

Acı, yazılı açıklamasında, salgın sürecinin hizmet sektöründe başta restoranlarda tüketimin azalmasına, temel önceliklerin sağlık ve gıda giderleri olması nedeniyle de harcama alışkanlıklarının değişmesine yol açtığını bildirdi.

Pandemi sürecinin konut, otomotiv, mobilya ve beyaz eşya gibi dayanıklı tüketim mallarına talebin azalmasına neden olduğunu ifade eden Acı, şunları kaydetti:

"Bu büyük değişim, ekonomide hem arzı hem de talebi maalesef olumsuz etkilemiştir ancak hükümet tarafından açıklanan konut, otomotiv, mobilya, beyaz eşya, tatil gibi birçok ihtiyaçla ilgili uzun vadelerle vatandaşa kredi sunulması piyasalara olumlu yansıyacaktır. Salgın süresince hükümetin likit pompalaması olumlu sonuçlar doğuracaktır. Şehirlerimizin koronavirüs sonrası hasar haritasının çıkarılması ve hasara göre adım atılması isabetli olacaktır. Burada altını çizmek istediğim konu, her iş kolunun ekonomik yakınmasıdır.

Her sektör için il kurulları kurulmalı ve sektörel olarak sorunların üzerine gidilmelidir. Pandemi süreci sona erdiğinde her ilin bir başarı hikayesi olacağı kesin, bizim de bir başarı hikayemizin olması gerekmektedir. Hiçbir kurum ve kuruluş tek başına başarılı olamaz, bir araya gelerek ortak akılla çalışmak zorundayız. İstihdam, ihracat, turizm, hayvancılık ve tasarruf gibi konular önceliğimiz olmalıdır. Özellikle ithal ürünler yerine ülkemizde üretim teşvik edilmeli ve devletin verdiği krediler artırılmalıdır, kırmızı hatla yerli ve milli üretime yönlendirilmelidir."

Acı, koronavirüs nedeniyle işveren ve vatandaşlara verilen desteklerin yanında bu dönemde özellikle kredi ödemelerinin ertelenmiş olmasının da önem taşıdığını, bu konuda atılacak adımları destekleyeceklerini belirtti.

Pandemi sürecinde e-ticaretin büyük önem arz ettiğine dikkati çeken Acı, bunun gelecek dönemin alışveriş alışkanlıklarından olacağını, bu alana önem vermek gerektiğini vurguladı.

Dijital Tarım Pazarı ile arz ve talebin buluşmasıyla 50 bin lira kredi verilecek olmasının da pazarın gücünü artıracağına işaret eden Acı, "Adana Ticaret Odası olarak bu pandemi sürecinde birçok adım attık. Bu adımlarımızdan bir tanesi Nefes Kredisi'dir. Üyelerimiz kredi başvurularına devam ediyor. Zor günleri birlikte aşacağımıza tüm kalbimle inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Meclis Başkanı, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.06.2020 11:01 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika ekonomi: Adana Ticaret Odası Meclis Başkanı Acı'dan 'kredi paketi' değerlendirmesi Açıklaması - Son Dakika Ekonomi

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