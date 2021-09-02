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Son dakika haberleri | Selde kirlenen 51 milyon Euro değerindeki banknotlar yenileriyle değiştirildi - Son Dakika

Son dakika haberleri | Selde kirlenen 51 milyon Euro değerindeki banknotlar yenileriyle değiştirildi

02.09.2021 16:00
Son dakika haberleri | Selde kirlenen 51 milyon Euro değerindeki banknotlar yenileriyle değiştirildi, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre Almanya Merkez Bankası, Temmuz ayındaki sel felaketinden sonra vatandaşlardan 51 milyon Euro değerinde kirli banknot geldiğini belirterek, paraların yenileriyle değiştirildiğini ve ıslakların kurutabilmesi için ek kurutucular satın alındığını açıkladı.

Almanya Merkez Bankası, Temmuz ayındaki sel felaketinden sonra vatandaşlardan 51 milyon Euro değerinde kirli banknot geldiğini belirterek, paraların yenileriyle değiştirildiğini ve ıslakların kurutabilmesi için ek kurutucular satın alındığını açıkladı.

Almanya'da Temmuz ayında en az 180 kişinin ölümüne yol açan sel felaketinin yaraları sarılmaya devam ediliyor. Almanya Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada, sel felaketinin bu yıl alınan hasarlı banknotların sayısında önemli bir artış kaydedilmesine neden olduğu belirtildi. Normalde her yıl yaklaşık 40 milyon Euro değerinde hasarlı banknot gelirken, bu yıl sadece Temmuz sonundan Ağustos sonuna kadar olan dönemde sel bölgelerinden 51 milyon Euro değerinde hasarlı banknot geldiği ifade edildi. Vatandaşlardan gelen ıslak ve kirli paraların sel suları içinde çamur, kanalizasyon ve yağla kirlenen paralar olduğunu aktarıldı.

KİRLİ PARALAR YENİLERİYLE DEĞİŞTİRİLDİ

Kağıt paraların Mainz'de sahte ve hasarlı para analizi yapan merkezde önce kurutulup işlendiği, sonra imha edildiği ve vatandaşlara ücretsiz bir şekilde yenisinin verildiği kaydedildi. Ayrıca kirli paraların tutarının oldukça fazla olması nedeniyle ek kurutucular satın aldığı vurgulanırken, ıslak banknotların bir araya toplanarak beton kadar sertleşmeden önce hızlı şekilde işlenmesinin önemli olduğuna dikkat çekildi.

(İHA)

Son dakika haberleri | Selde kirlenen 51 milyon Euro değerindeki banknotlar yenileriyle değiştirildi
Son dakika haberleri | Selde kirlenen 51 milyon Euro değerindeki banknotlar yenileriyle değiştirildi

Merkez Bankası, Almanya, Euro, Sel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Selde kirlenen 51 milyon Euro değerindeki banknotlar yenileriyle değiştirildi - Son Dakika


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