Son dakika ekonomi: Altın 1,970 dolar sınırına yükseldi

Yeni haftanın ilk gününde 1,950 doları aşan altının ons fiyatı, yeni günün ilk işlemlerinde 1,969 dolara kadar çıkarak 1,1970 dolar sınırına yükselirken, petrol fiyatları da 40 dolar dolayında yatay hareket ediyor.

Meksika Körfezi'nde etkili olan bir tropikal fırtına nedeniyle, bölgedeki tüm üretimin etkilenmesi ve hampetrol çıkarılmasının durması üzerine, petrol fiyatları hafif yükselse de, kazançlar, Covid-19 pandemisi nedeniyle taleple ilgili devam eden endişelerle sınırlı kaldı.

Küresel emtia piyasalarında;Brent petrol yüzde 0.59 düşüşle 40.25 dolar,Batı Teksas yüzde 0.05 düşüşle 38.01 dolar,altın yüzde 0.49 artışla 1,966.45 dolar,gümüş yüzde 1.20 artışla 27.45 dolar,bakır yüzde 0.96 artışla 6,779.50 dolar,platin yüzde 0.67 artışla 964.58 dolar,paladyum yüzde 0.55 artışla 2,325.74 dolar düzeyindeydi.İç piyasada ise, gram altın 473 liraya, çeyrek altın 777 liraya, Cumhuriyet altını da 3,092 liraya yükseldi.Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin oluşturduğu OPEC+ grubunun Ortak Teknik Komite toplantısı Çarşamba günü yapılacak.OPEC, 2020 yılı için küresel petrol talebinde daralma öngörüsünü 400,000 varil azaltarak, günde ortalama 9.5 milyon varil düzeyine indirmesinin ardından, yarın yapılacak toplantıda üretim kısıntısı miktarının biraz daha artırılmasına ilişkin bir karar çıkması beklenmiyor.

OPEC'in Eylül raporunda, 2021 yılı için küresel petrol talebinde büyüme öngörüsü de 400,000 varil azaltılarak günde ortalama 6.6 milyon varile indirildi.