Son dakika ekonomi: ANTBİRLİK'ten 200 milyon liralık yatırım

Antalya Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (ANTBİRLİK), 6 fabrika ve bir güneş enerjisi sistemi projesini içeren 200 milyon liralık yatırım için çalışmalara başladı.

ANTBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yavuz, yaptığı yazılı açıklamada, üretici ortakların ve bölge çiftçisinin hem ekonomik hem de teknolojik gelişimini artırmak için yoğun bir tempoyla çalıştıklarını bildirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde bile kontrollü bir şekilde çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Yavuz, üretimin durmaması için zor durumdaki çiftçilere 78 milyon liralık kredi desteği verdiklerini kaydetti.

2023'e 23 bin ortakla girme hedefi

ANTBİRLİK olarak 3 yılda 80 milyon liralık yatırım yaptıklarını belirten Yavuz, "Radikal kararlar alarak çiftçimizi refaha ulaştıracak hedeflerimizin peşinden yürüyoruz. 200 milyon lira değerinde 6 fabrika ve bir güneş enerji sistemi projesi ile yatırımlarımızı artırıyoruz. Türkiye'nin en büyük çiftçi ailesi olmak için 2023 yılına 23 bin ortakla girmeyi planlıyoruz. Bunun için tüm çiftçilerimize kapılarımızı sonuna kadar açtık." ifadelerini kullandı.

ANTBİRLİK'in pamuk ve narenciyenin dışında silajlık mısır, buğday, zeytin, sıkımlık nar, susam ve yer fıstığı alımları da yaptığını aktaran Yavuz, çiftçinin ürettiği her ürüne el attıklarını vurguladı.

Çiftçinin ürün gider maliyetlerini düşürmek için araç gereç parkını da zenginleştirdiklerini belirten Yavuz, kurdukları lojistik merkezi ile üreticinin tarlasındaki ürünün toplanmasında, taşınmasında ve işçilik maliyetlerinin aşağıya çekilmesinde merkezin etkin rol üstlendiğini bildirdi.

ANTBİRLİK'in Antalya ve ülke ekonomisine önemli katkı sunduğuna işaret eden Yavuz, "Yeni yem, 5 üniteli meyve suyu, salça, sabun ve kozmetik fabrikaları, yağ kombinası, zeytinyağı tesisleri, soğuk hava deposu ve güneş enerji sistemi için ilk adımı attık." dedi. Bunların 200 milyon lira değerinde ve ANTBİRLİK'i geleceğe taşıyacak yatırımlar olduğunu belirten Yavuz, yatırımların gerçekleşmesine destek veren kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Yatırımların özellikleri

Güneş enerji sisteminin Aksu ve Serik'teki tesislerinin çatısına kurulacağını vurgulayan Yavuz, sistemin 55 bin metrekare alan üzerine inşa edileceği bilgisini verdi.

Mustafa Yavuz, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar için her türlü yem üretiminin yapılacağı yem fabrikasınının da saatte 20 ton kapasitede işlem gerçekleştirebileceğini kaydetti.

Nar, elma, portakal, domates, limon sıkımı ve salça ünitelerinin yer aldığı meyve suyu fabrikasının da 10 bin metrekarelik kapalı alana sahip olacağını aktaran Yavuz, 7 bin 500 metrekarelik alanda konsantre, 2 bin 500 metrekarelik alanda da salça üretimi yapılacağını belirtti.

Sebze ve meyve için tam donanımlı 20 bin metrekare kapalı alana sahip soğuk hava deposu inşa edeceklerini kaydeden Yavuz, yağ kombinası ile zeytinyağı tesislerinin de kapasitesini büyüteceklerini belirtti.

Yavuz, zeytinyağı özünden elde edilecek sabun ve her türlü kozmetik ürünlerinin işleneceğini fabrikanın da en kısa zamanda üretime geçmesini planladıklarını kaydetti.