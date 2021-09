ASELSAN finans yazılımları üretecek - Son Dakika

ASELSAN, finansal teknoloji alanına giriyor. Finans alanında faaliyet gösteren yurtiçi kuruluşlar ile 129,7 milyon dolarlık sözleşme imzalandı.

Savunma sanayiinin en önemli kuruluşlarından ASELSAN finansal teknoloji alanına giriyor. Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "ASELSAN ile finans alanında faaliyet gösteren yurtiçi kuruluşlar arasında 27 Eylül 2021 tarihinde finansal teknolojiler alanında 129,7 Milyon Dolar + KDV tutarında bir sözleşme imzalanmıştır" ifadelerine yer verdi.

Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatların 2021-2026 yılları arasında yapılacağı belirtildi.

Şirketten konuya dair yapılan açıklamada "ASELSAN finans sektöründe yaşanan hızlı değişimleri gözeterek bu alandaki iş fırsatlarını değerlendirmek amacıyla organizasyonunu yapılandırdı. Finansal teknolojiler alanına giriş, ASELSAN'ın hem önümüzdeki dönemde alacağı siparişlere, hem de müşteri portföyüne çeşitlilik olarak yansıyacak" dendi.

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, "Savunma teknolojilerinde bugüne kadar kazandığımız her çeşit tecrübeyi finansal teknolojiler alanına da yansıtacağız. Donanımdan yazılıma kadar uçtan uca sistem teknolojisi üretebilme yeteneğimizi finansal teknolojilerde kullanacağız. Kamu yararını her zaman en üst seviyede gözeten ASELSAN bu yeni faaliyet alanında da kendisine ihtiyaç duyulan her başlıkta yer alacak.

Yerlileşme ve millileşme vizyonumuzu bugüne kadar faaliyet gösterdiğimiz her alana taşıdık. Finansal teknolojiler alanında göstereceğimiz faaliyetlerle halihazırda yurtdışından temin edilen ürün ve sistemleri üreterek önemli bir kaynağın ülkemizde kalmasının bir parçası olmak bizim için muazzam bir gelişmedir. Ayrıca, savunma teknolojilerinde sıklıkla kullandığımız bilgi güvenliği ve kriptoloji gibi alanlardaki donanım ve yazılım tecrübemizi ilerleyen dönemde finansal piyasalarda kullanılmak üzere ürünlere, sistemlere ve çözümlere dönüştüreceğiz. Bugün imzaladığımız 129,7 milyon ABD Doları tutarındaki sözleşme ile ülkemizin lider finans kuruluşlarının yanında finansal teknolojiler alanına giriş yapmaktan ve onların çözüm ortağı olmaktan büyük gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

