Son dakika ekonomi: Asya borsaları Hindistan hariç yükseldi

Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Hindistan'da Sensex endeksi negatif ayrıştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında başvurulan tedbirlerin süresinin uzatılması pay piyasalarını baskılarken, aşı çalışmalarına ilişkin pozitif haber akışı ve teşvik beklentileri piyasaları destekleyen unsurlar olarak öne çıkıyor.

Bugün Japonya'da açıklanan verilere göre, çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi beklentiler doğrultusunda yıllık yüzde 0,7 azaldı. Veri sonrası Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 artarak 26.645 puandan kapandı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,2 değer kaybederek 104 seviyelerinde dengelendi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi, kapanışa yakın yüzde 0,3 artarak 3.380 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 düşüşle 44.227 puanda, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 artışla 2.634 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 26.858 puanda seyrediyor.