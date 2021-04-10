Son dakika ekonomi: Avis, "Yılın Yükselen Araç Kiralama Markası" seçildi - Son Dakika

Son dakika ekonomi: Avis, "Yılın Yükselen Araç Kiralama Markası" seçildi

10.04.2021 14:39
Son dakika ekonomi: Avis,

Son dakika habere göre Avis, salgın dönemi boyunca farklı metriklerde halkın oyları sonucu belirlenen Rise Of Brands Ödülleri'nde "Yılın Yükselen Araç Kiralama Markası" seçildi.

Avis, salgın dönemi boyunca farklı metriklerde halkın oyları sonucu belirlenen Rise Of Brands Ödülleri'nde "Yılın Yükselen Araç Kiralama Markası" seçildi.

Avis'ten yapılan açıklamaya göre, Pazarlama Türkiye tarafından bu sene ilk kez halk oylaması ile gerçekleşen Rise of Brands Ödülleri'nde 179 bin 340 oy kullanıldı.

Avis, salgın dönemi boyunca farklı metriklerde halkın oyları sonucu belirlenen Rise Of Brands Ödülleri'nde "Yılın Yükselen Araç Kiralama Markası" oldu.

Adaylar, Pazarlama Türkiye ekibi tarafından salgın döneminin başlangıcından itibaren birçok alanlarda büyüme sağlayan markalar arasından belirlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Otokoç Otomotiv Pazarlama Müdürü Esra Arslanbaş Kaynak, bir yılı aşkın süredir içinde bulunulan salgın döneminin herkes için oldukça zorlu geçtiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu dönemde önceliğimiz müşterilerimiz, çalışanlarımız ve tüm paydaşlarımızın sağlığı ile güvenliği oldu. 47 yıldır olduğu gibi müşterilerimizin ve paydaşlarımızın yanında olmaya ve onlara değer katmaya devam edeceğiz. Bu zorlu dönemde halkımızın oylarıyla sonuçlanan bu ödül ile takdir edildiğimiz için çok mutlu ve gururluyuz. Başarının mimarı olan tüm ekip arkadaşlarımıza, paydaşlarımıza ve kıymetli müşterilerimize çok teşekkür ediyorum."

Avis, çok sayıda ödülün sahibi oldu

Açıklamada yer alan bilgiye göre Avis, Rise Of Brands'den önce The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri'nde, "Araç Kiralama Kategorisinde Yılın İtibarlısı", ECHO Awards'ta "Araç Kiralama" kategorisinde "E-Ticaretin En İyisi" ödülüne layık görüldü.

Uzak Rota Küresel Seyahat Ödülleri'nde "Dünyanın En İyi Araç Kiralama Şirketi" kategorisinde birincilik elde ederken, Social Media Awards'ta "Araç Kiralama" kategorisinde Altın ödülün kazananı oldu.

İşitme Engelliler Eğitim Faaliyetleri Derneği ile birlikte başlatılan ve dört yıldır yürütülen "Aynı Dili Konuşuyoruz" projesi ile Avis 12'nci Kurumsal Sosyal Sorumluluk Zirvesi'nde "Eşitsizliklerin Azaltılması" kategorisinde Platin ödülün sahibi oldu.

Ayrıca Avis Web Sitesi ve Mobil Uygulama ile CXO Medya ve CIO Update tarafından düzenlenen CIO Ödüllerinde "Yılın CIO Ödülü"ne layık görüldü.

IDC Türkiye tarafından düzenlenen CIO Summit'te ise Future of Work - Reskilling kategorisinde Avis Web Projesi ile ödül kazandı.

Halk oylaması, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika ekonomi: Avis, 'Yılın Yükselen Araç Kiralama Markası' seçildi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Canan Ergüder'in ardından genç şarkıcı Şimal de meme kanserine yakalandı Canan Ergüder'in ardından genç şarkıcı Şimal de meme kanserine yakalandı Yakışıklı şarkıcı Murat Boz koronavirüse yakalandı Yakışıklı şarkıcı Murat Boz koronavirüse yakalandı Fenerbahçe gibi Ankara Demir de TFF'ye şampiyonluk belgelerini gönderdi, kararın çıkması an meselesi! İşte o belge Fenerbahçe gibi Ankara Demir de TFF'ye şampiyonluk belgelerini gönderdi, kararın çıkması an meselesi! İşte o belge Türkiye ile kendi ülkesini karşılaştıran spiker böyle isyan etti: Türkiye silah sistemleri geliştiriyor, biz fren sistemi almayı kutluyoruz Türkiye ile kendi ülkesini karşılaştıran spiker böyle isyan etti: Türkiye silah sistemleri geliştiriyor, biz fren sistemi almayı kutluyoruz Fransız ekibi Lille, Yusuf Yazıcı ile yolları ayırma kararı aldı Fransız ekibi Lille, Yusuf Yazıcı ile yolları ayırma kararı aldı Oyuncu Ceren Hindistan, takipçisinin mesajını ifşa ederek dalga geçti Oyuncu Ceren Hindistan, takipçisinin mesajını ifşa ederek dalga geçti Kaza yapan AK Partili vekil sosyal medyadan çağrı yaptı: Acil yardım bekliyoruz Kaza yapan AK Partili vekil sosyal medyadan çağrı yaptı: Acil yardım bekliyoruz Sedat Peker'in villasına yapılan baskında Sedat Peker'in villasına yapılan baskında "Branda" detayı dikkatlerden kaçmadı

Son Dakika Haberleri
16:40 Koronavirüs vakalarındaki artış bankaların mesai saatlerini değiştirmesine yol açtı
08:43 Dünyaca ünlü gazete yazdı! DEAŞ'ın yeni elebaşının Irak'taki hapishanede ABD'ye muhbirlik yaptığı ortaya çıktı
08:27 Bunalıma giren genç kadın 5'inci kattan atlayarak intihar etti
02:12 Facebook ve Instagram çöktü! Milyonlarca kişi dev sosyal medya platformlarına erişemiyor
01:54 Brezilya'da koronavirüs rakamları yeniden rekor kırdı. Günlük ölüm 4 binin üzerinde!
17:15 6 kişinin yaralandığı silahlı kavganın arkasından "çocuğa cinsel istismar" çıktı
17:09 Endonezya'da kasırga kabusu: Ölü sayısı 180'i geçince yardım için donanma harekete geçti
17:03 10 emekli amiral gözaltı sürelerinin uzatılması için savcılığa sevk edildi
16:52 Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Atiba Hutchinson ve ailesine ırkçı saldırı
16:47 İkranur cinayetinde iddianame kabul edildi! Katil amca ve hala için istenen ceza belli oldu
Göztepeli Jahovic, ligin formda ekibi Hatay'ı evinde tek başına yıktı Göztepeli Jahovic, ligin formda ekibi Hatay'ı evinde tek başına yıktı         
15:48
Sapık öğretmen, kocası evdeyken 16 yaşındaki öğrencisiyle defalarca ilişkiye girdi Sapık öğretmen, kocası evdeyken 16 yaşındaki öğrencisiyle defalarca ilişkiye girdi         
15:26
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un eğitim bakanını idam etti! İnfazın nedeni de olay kadar garip Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un eğitim bakanını idam etti! İnfazın nedeni de olay kadar garip         
15:18
Ev inşaatı için yapılan kazıdan içi altın ve gümüş dolu çömlek çıktı Ev inşaatı için yapılan kazıdan içi altın ve gümüş dolu çömlek çıktı         
15:16
Müjde Ar'ın kanser tedavisi gören oyuncu kardeşi Mehtap Ar yaşamını yitirdi Müjde Ar'ın kanser tedavisi gören oyuncu kardeşi Mehtap Ar yaşamını yitirdi         
14:38
"Benim oğlum Hira'dan daha zeki" diyen Cem Yılmaz'a Demet Akalın'dan yanıt: Ondan daha merhametli olduğum kesin         
13:42
'Bildiri' soruşturmasında gözaltına alınan emekli amirallerin ilk ifadesi ortaya çıktı 'Bildiri' soruşturmasında gözaltına alınan emekli amirallerin ilk ifadesi ortaya çıktı         
12:55
Uygunsuz mesaj atarak karısını taciz eden şahsı defalarca böyle bıçakladı Uygunsuz mesaj atarak karısını taciz eden şahsı defalarca böyle bıçakladı         
11:22
Kuzugöbeği mantarı vatandaşın geçim kaynağı oldu! Kurusunun kilosu bin liradan satılıyor Kuzugöbeği mantarı vatandaşın geçim kaynağı oldu! Kurusunun kilosu bin liradan satılıyor         
11:05
Hande Sarıoğlu'ndan Ahmet Hakan'a sert tepki: Beni tanısaydı dans ederken ağzının suyu akardı Hande Sarıoğlu'ndan Ahmet Hakan'a sert tepki: Beni tanısaydı dans ederken ağzının suyu akardı         
11:05
Bayramdan sonra düğünü vardı! Otomobiliyle 15 metreden uçan Seycan hemşire hayatını kaybetti Bayramdan sonra düğünü vardı! Otomobiliyle 15 metreden uçan Seycan hemşire hayatını kaybetti         
10:54
İlginç tasarımıyla dikkat çeken bu motosikletin dünyada eşi benzeri yok İlginç tasarımıyla dikkat çeken bu motosikletin dünyada eşi benzeri yok         
10:39
Fildişili gelin, 2 yıl sonra ablasını da Denizli'ye gelin olarak getirdi Fildişili gelin, 2 yıl sonra ablasını da Denizli'ye gelin olarak getirdi         
09:58
Pes dedirten yöntem! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını 'rezervasyonla' deldiler Pes dedirten yöntem! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını 'rezervasyonla' deldiler         
09:55
Diyarbakır için kullandığı ifadeler tepki çeken Ersin Korkut'tan açıklama: Kültür başkenti anlamında kullandım Diyarbakır için kullandığı ifadeler tepki çeken Ersin Korkut'tan açıklama: Kültür başkenti anlamında kullandım         
23:59
Tuvana Türkay'ı görenler tanımakta güçlük çekti Tuvana Türkay'ı görenler tanımakta güçlük çekti         
19:57
Sedat Peker liderliğindeki suç örgütüne baskın! İşte dev operasyonda ele geçirilenlerin listesi Sedat Peker liderliğindeki suç örgütüne baskın! İşte dev operasyonda ele geçirilenlerin listesi         
19:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2021 16:09:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika ekonomi: Avis, "Yılın Yükselen Araç Kiralama Markası" seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei