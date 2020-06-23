Son dakika ekonomi: Avrupa borsaları "ekonomideki daralmanın yavaşladığı" verisiyle günü yükselişle kapattı - Son Dakika

Son dakika ekonomi: Avrupa borsaları "ekonomideki daralmanın yavaşladığı" verisiyle günü yükselişle kapattı

Son dakika gelişmesine göre Avrupa borsaları, Avrupa'da Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin ekonomideki daralmanın yavaşladığını göstermesi ve ABD-Çin geriliminin hafiflemesinin etkisiyle günü yükselişle tamamladı.

Avrupa borsaları, Avrupa'da Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin ekonomideki daralmanın yavaşladığını göstermesi ve ABD-Çin geriliminin hafiflemesinin etkisiyle günü yükselişle tamamladı.

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Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 1,3 yükselerek 367,4 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,39 artarak 5.017,68 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 1,86 değer kazanarak 19.841,58 puana yükseldi.

Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 2,13 yükselişle 12.523,76 seviyesinden, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,21'lik artışla 6.320,12 seviyesinden kapandı.

Avro/Dolar paritesi ise TSİ 19.23 itibarıyla yüzde 0,51'lik artışla 1,131 seviyelerinde işlem gördü.

Öte yandan, Almanya merkezli elektronik ödeme sistemleri şirketi Wirecard AG'nin hisseleri, 1,9 milyar avrodan fazla paralık muhasebe skandalının ortasında düşüşünü sonlandırarak, bugün yüzde 25'e yakın değer kazandı.

Alman ilaç ve kimya şirketi Bayer AG'nin hisseleri, yabani otları yok etmek için kullanılan ilaçlarındaki glifosat maddesinin kan kanserine yol açtığına yönelik açılan davalarda, şirketin 8-10 milyar dolarlık bir anlaşmaya yakın olunduğuna dair haberlerin ardından bugün yaklaşık yüzde 6 değer kazandı.

Bu arada, Avrupa ekonomisinin lokomotif ülkesi Almanya'da bileşik PMI, haziran ayında 13,5 puan ile beklentilerin üzerinde artarak 45,8 puana yükseldi. Bu rakam ülkenin özel sektöründe resesyonun haziranda hafiflediği ve ekonomide Kovid-19 salgını sonrası yavaş toparlanmanın devam ettiği olarak değerlendirildi.

ABD Başkanı Donald Trump, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD ve Çin arasındaki ticaret anlaşmasının bozulmadığını ve Pekin'in anlaşma şartlarına uymaya devam edeceğini umduğunu belirtmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Avrupa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 08:21 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika ekonomi: Avrupa borsaları 'ekonomideki daralmanın yavaşladığı' verisiyle günü yükselişle kapattı - Son Dakika Ekonomi

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