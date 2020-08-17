Son dakika ekonomi: Avrupa borsaları İtalya hariç yükselişle kapandı

Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 19.26 itibarıyla yüzde 0,14'lük yükselişle 1,186 seviyelerinde işlem gördü.

Öte yandan, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,39 değer kaybederek 19.950,32 puana geriledi.

İngiltere 'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,61'lik artışla 6.127,44 seviyesinden kapandı.

Almanya 'da DAX 30 endeksi günü yüzde 0,15 yükselişle 12.920,66 seviyesinden tamamladı.

Fransa 'da CAC 40 endeksi yüzde 0,18 artarak 4.971,94 puana yükseldi.

Avrupa'da pay piyasaları ABD ve Çin arasında yeniden başlaması beklenen ticaret görüşmelerinin etkisiyle günü İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi hariç yükselişle tamamladı.

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2020 19:37

Kaynak: AA

Koronavirüsün ülkemizdeki seyriyle ilgili Bakan Koca'dan bir iyi, bir kötü haber