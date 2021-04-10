Son dakika haberleri... Azerbaycan'da koronavirüse yakalanan iş insanı, ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi

GÜNEYDOĞU Anadolu İhracatçı Birlikleri Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu üyesi olan iş insanı Surur Aydın, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de koronavirüse yakalandı. Aydın, temas kurmasının ardından bu ülkeye giden ambulans uçak ile yurda getirildi ve Gaziantep'te tedaviye alındı.

Gaziantep'te faaliyet gösteren bir şirketin sahibi olan iş insanı Surur Aydın, ihracat faaliyetleri için bulunduğu Bakü'de rahatsızlanarak gittiği hastanede yapılan test ile koronavirüs olduğu anlaşıldı. Bu gelişme sonrası tedavisinin Türkiye'de devam edilmesi talebinde bulunan Aydın'ın, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle'nin girişimleri ile yurda getirilmesi için Sağlık Bakanlığı tarafından ambulans uçak tahsis edildi. Nakil operasyonu kapsamında ambulans uçakla Bakü'den Gaziantep'e getirilen Surur Aydın, havalimanından ambulansla tedavi göreceği hastaneye nakledildi.

Azerbaycan'dan Türkiye'ye getirilen iş insanı vatandaşına sahip çıkıldığı için mutlu olduğunu belirterek, "Devletimiz zor zamanlarımızda da her zaman ve her yerde yanımızda oluyor ve bizi hiç yalnız bırakmıyor. Ülkemde tedavi göreceğim için mutluyum" dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle de iş insanının ülkeye getirilmesini sağlayan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkür etti.