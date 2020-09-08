Son dakika ekonomi: Bakan Dönmez, tüm zamanların elektrik üretim rekorunun kırıldığını açıkladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Tüm zamanların günlük elektrik üretim rekorunu 1 milyar kilovatsaat'i aşarak kırdık" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, resmi sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunarak Türkiye'nin elektrik üretimi ve tüketiminde tüm zamanların rekorunun kırıldığını açıkladı.

Bakan Dönmez, fotoğraflı bir paylaşım yaparak, 3 Eylül tarihinde kırılan rekorun sayısal değerlerini paylaştı. 3 Eylül tarihinde 1 milyon 7 bin 331 megawatt saat (MWh) tüm zamanların elektrik üretim rekoru kırılırken, aynı gün saatlik verilerde ise en yüksek tüketim değeri 49 bin 556 MWh olarak yansıdı.

Konuya ilişkin paylaşımında ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez şu ifadeleri kullandı:

"Üreten Türkiye'nin enerjisi rekorlar kırarak yükselmeye devam ediyor. Tüm zamanların günlük elektrik üretim rekorunu 1 milyar kilovatsaat'i aşarak kırdık. Salgına rağmen günlük/saatlik elektrik üretiminde yeni rekorlarla Türkiye'nin enerjisine enerji kattık." - ANKARA