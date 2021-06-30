Son dakika haberi... Bakan Karaismailoğlu, Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Saparbekuly'u kabul etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly'u makamında kabul etti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, kabulde, iki ülke arasındaki kara yolu taşımacılığında yaşanan sorunların ele alındığı belirtildi.

Bakan Karaismailoğlu, buradaki konuşmasında, Türkiye'de ağustos ayı içerisinde gerçekleşecek olan Bakü-Tiflis- Kars (BTK) Bakanlar Toplantısına Kazak mevkidaşı Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanı Beibut Atamkulov'u da davet etti.

Yüz yüze yapılacak ikili görüşmelerde iki kardeş ülkenin sorunlarının karşılıklı olarak daha iyi ele alınacağını belirten Karaismailoğlu, "4 bin adet ilave transit geçiş belgesi Nur-Sultan Türk Büyükelçiliğine teslim edilecek. Bu karardan memnuniyet duyuyoruz fakat ilave geçiş belgesi ihtiyacı yine olacaktır." ifadesini kullandı.

Büyükelçisi Saparbekuly da Bakan Atamkulov'un selamlarını ileterek başladığı konuşmasında, Atamkulov'un Bakan Karaismailoğlu'nu Kazakistan'a davet ettiğini belirtti.