Son dakika ekonomi: Bakan Kurum "2023'e Doğru Güçlü Şehirler Güçlü Türkiye Bursa" programında konuştu Açıklaması - Son Dakika

Son dakika ekonomi: Bakan Kurum "2023'e Doğru Güçlü Şehirler Güçlü Türkiye Bursa" programında konuştu Açıklaması

Son dakika haberlerine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Esenler'deki 60 bin, Elazığ ve Malatya'daki 24 bin 500 konutluk projelerin ardından Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projelerinden birini Bursa'da başlatacaklarını bildirdi.

Son dakika ekonomi: Bakan Kurum

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Esenler'deki 60 bin, Elazığ ve Malatya'daki 24 bin 500 konutluk projelerin ardından Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projelerinden birini Bursa'da başlatacaklarını bildirdi.

Bursa'nın Çekirge semtinde düzenlenen "2023'e Doğru Güçlü Şehirler Güçlü Türkiye Bursa" programında konuşan Kurum, ihya eden ve yıktığı yerleri yeniden yapan bir anlayışın mensupları olduklarını, şehirlerin dönüşümünde her şeyi göze aldıklarını ve asla geri durmadıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2012 yılında İstanbul'dan başlattığı dönüşüm projesinde bugüne kadar 1 milyon 410 bin konutun dönüştürüldüğünü belirten Kurum, şöyle devam etti:

"Her yıl 300 bin olmak üzere 5 yılda 1 milyon 500 bin konutu dönüştürmek, ülkemizi depremlere hazır hale getirmek için gecemizi gündüzümüze katarak canla başla çalışıyoruz. Bursa'mız, Kuzey Anadolu Fay Hattı'ndan etkilenen bir şehir. Maalesef deprem riski yüksek bir şehir. Bizim hedefimiz, afetlere karşı güvenli, sağlam yuvalarıyla emin bir Bursa. Bursa Kestel, Osmangazi ve Yıldırım'da 540 hektar büyüklüğünde 5 riskli alanımızda çalışıyoruz. Ayrıca yine Osmangazi, Yıldırım ve Gemlik'te 865 hektar büyüklüğünde 5 rezerv yapı alanında da çalışmalarımıza başladık. Çok yakında, Bursa'mızda Türkiye'ye ve dünyaya örnek gösterilecek, vatandaşlarımızın sabırsızlıkla beklediği bir kentsel dönüşüm projesini daha başlatacağız. İstanbul Esenler'deki 60 bin, Elazığ ve Malatya'daki 24 bin 500 konutluk dönüşüm projelerimizden sonra Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projelerinden birini de Bursa'da başlatacağız. Yakın zamanda detaylarını açıklayacağımız bu vizyon projemiz de Bursa için, Bursalı kardeşlerimiz için, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı uğurlu olsun."

"Yeni başlangıçlar şehri Bursa"

Kurum, Bursa'nın Osmanlı'yı cihan devleti yapan önemli bir şehir olduğunu vurguladı.

Bursa'yı, Selçuklu'dan Osmanlı'ya geçişin yani bir sonun değil aslında yeni başlangıçların şehri olarak nitelendiren Kurum, "Bursa, Osmanlı mimarisinin ilk tohumlarının atıldığı bir açık hava şehircilik müzesidir. İşte bu şehircilik harikasının, bu yeni başlangıçlar şehri Bursa'nın daha da güçlü olması için, yeni Bursa hayaliyle çalışıyoruz. Bursa'mızın gelecek 100 yılına damga vuracak bir süreci başlatıyoruz. Bursa'da, bu kadim şehrin en büyük tarihi ve kültürel ihya sürecine Bursalı kardeşlerimizle birlikte 'Bismillah' diyoruz. Bugün kadim Bursa'mızın yeniden inşa ve ihyası için 3 ayrı noktada yıkım çalışmamızı gerçekleştiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Kurum, ilk etapta 3 ayrı noktada yıkım gerçekleştirerek Çarşıbaşı Meydan Projesi'nden Çekirge Teras Projesi'ne, yeni spor kompleksinden Sıcaksu Termal Turizm Tesisi ve deprem dönüşüm konutlarına, millet bahçelerinden yeni sosyal konutlara kadar birçok çalışmaya bugün itibarıyla başladıklarını aktardı.

Bursa'da tarihi camileri ve hanları ihya etmenin hayaliyle yanıp tutuştuklarını dile getiren Kurum, şunları kaydetti:

"700 yıldır şırıldayan çeşmelerimizi, altında gölgelendiğimiz ulu çınarlarımızı, Bursa'nın şirin sokaklarını ve şehir meydanlarını koruyor, yeniliyoruz.

Bursa'mızda geçmişi milattan önce 5. yüzyıla kadar uzanan; 430 bin metrekarelik hanlar bölgesinin bir bölümü UNESCO Dünya Tarihi Miras Listesi'nde.

Hanlar bölgesi, Tophane'den başlayarak, Ulu Cami'yi, Kozahan'ı, Pirinç Han'ı içine alarak Kayhan Çarşısı'na kadar 252 tarihi yapının yer aldığı bir bölge. İşte ülkemizin en önemli kentsel yenileme projesini, bu hanlar bölgesinden başlatıyoruz. İlk etapta proje için Büyükşehir Belediyemize 50 milyon lira tahsis ettik. 12 bin 400 metrekarelik bu alanı kapsayan Çarşıbaşı Meydanı'nda yer alan miadını doldurmuş 40 binayı vatandaşlarımızın gönül rızasıyla yıkıyoruz.

Şehir merkezine yük olan, trafik sıkışıklığına neden olan, tarihi yapıları gölgeleyen bu yapıları tamamen ortadan kaldırıyoruz."

Çekirge Teras Projesi

Kurum, riskli yapıların yıkımıyla işe başlayacaklarını belirterek, 12 bin 400 metrekarelik yeni bir meydanı Bursa'ya kazandıracaklarını anlattı.

Bu yeni alanın yerli ve yabancı turistler için başlangıç noktası olacağına dikkati çeken Kurum, şu bilgileri paylaştı:

"Meydanda halkımızın katılacağı sosyal etkinlikler yapılacak, meydan adeta Bursa'mızın birlik ve beraberlik mekanı olacak.

Birliğin simgesi olacak Çarşıbaşı Meydan Projemiz, Bursa için, Bursalı kardeşlerimiz için, ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun. Geçmişle geleceği aynı potada buluşturan, yeşil ile yapıyı kaynaştıran, insan ile şehri bütünleştiren bir şehircilik anlayışına sahibiz. İşte bu anlayışla, 32 yıldır metruk bir vaziyette duran, Osmangazi'deki Çelik Palas Oteli'nin arkasındaki köhne yapıları yıkıyoruz. Burada Bursa'nın en vizyoner projelerinden olacak Çekirge Teras Projesi'ni hayata geçiriyoruz.

40 bin metrekarelik bir alan ve bu alanın yüzde 90-95'i yeşil alan olacak.

Bu projemizle inşallah seyir terası, kütüphanesi, kıraathanesi, biyolojik göletleri, bisiklet ve yürüyüş yolları, çınarlar, kapalı otoparkı ve geniş yeşil alanlarıyla güzel Bursa'mızı daha da güzelleştireceğiz. Biz 18 yılda yeşil alan oluşturmada rekor kırmış bir hareketin mensuplarıyız. 81 ilimize 81 milyon metrekarelik alana Millet Bahçesi yapma hedefiyle çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. Şu ana kadar Cumhurbaşkanımızın iştirakleriyle 23 Millet Bahçe'mizi milletimizin hizmetine sunduk. 184 projemizde çalışmalarımız devam ediyor."

Atatürk Stadyumu'nun yerine yapılan Millet Bahçesi'nin yanındaki 50 yıllık spor kompleksini yıkarak yerine daha modern bir tesis yapacaklarını dile getiren Kurum, burasının büyüklüğünü de 42 bin metrekareden 60 bin metrekareye çıkaracaklarını ifade etti.

Konut seferberliği

Şehirlere hep müjdelerle gittiklerini kaydeden Kurum, hiçbir zaman milleti mağdur edecek işlerin içinde olmadıklarını vurguladı.

Gönlü kırık tek bir insan kalmayıncaya kadar herkesin yüzünün gülmesini istediklerini belirten Kurum, şöyle konuştu:

"Konut seferberliğimizin bir halkası da Bursa'mızda. 292 milyon lira değerindeki 774 konutluk projemiz devam ediyor, konutlarımız yükseliyor. İlaveten 50 bin ve 100 bin sosyal konut projelerimiz kapsamında Bursa'da 3 bin 771 yeni sosyal konut daha yapıyoruz. Nilüfer'de ve Orhangazi'de konutlarımızı önümüzdeki yıl içerisinde tamamlayarak vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Kestel, Yıldırım, Gemlik, Gürsu, Mustafakemalpaşa, Yenişehir, İnegöl, Harmancık ve Orhaneli'nde 9 ayrı projemizde de hak sahiplerini belirledik, inşaatlarımıza başlıyoruz.

Bursa'mız, İller Bankamızın da en titiz çalışmalarının, en ihtiyaç duyulan projelerinin yapıldığı ilimiz. 2003'ten bugüne içme suyu, kanalizasyon, atık su arıtma tesisi gibi sektörlerde tam 4 milyar 300 milyon lira tutarında 194 projemizi tamamladık. 1,5 milyar liralık 9 projemiz de Bursa'nın tüm ilçelerinde devam ediyor."

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, İller Bankası Genel Müdürü Yusuf Büyük ve çok sayıda davetlinin katıldığı programda, hanlar bölgesi ile canlı bağlantı yapılarak riskli durumda bulunan Türk Kızılay binasının yıkımıyla çalışmalar başlatıldı.

Daha sonra Atatürk Spor Salonu'na canlı bağlantı yapıldı ve buradaki spor salonu, yüzme havuzu ve idari binaların yıkımı gerçekleştirildi.

Son olarak, törenin yapıldığı Çekirge semtinde 20 yıldır atıl olan binalar yıkıldı.

Malatya, Esenler, Türkiye, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2020 13:13

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika ekonomi: Bakan Kurum '2023'e Doğru Güçlü Şehirler Güçlü Türkiye Bursa' programında konuştu Açıklaması - Son Dakika Ekonomi

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