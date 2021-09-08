Son dakika ekonomi: Bakan Pakdemirli'den tatbikat sırasında hayatını kaybeden Rus mevkidaşı Ziniçev için taziye mesajı Açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Arktik bölgesinde devam eden bir tatbikat sırasında hayatını kaybeden Rusya Acil Durumlar Bakanı Yevgeni Ziniçev için taziye mesajı yayımladı.

Bakan Pakdemirli, konuya ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Rusya Acil Durumlar Bakanı Yevgeniy Ziniçev'in Arktik bölgesinde devam eden bir tatbikat sırasında hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendiğini belirten Pakdemirli, "Ülkemizdeki orman yangınlarıyla mücadelede yakın iş birliği tesis ettiğimiz Ziniçev'in ani kaybı nedeniyle ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyor, Rusya Hükümetine ve Acil Durumlar Bakanlığı camiasına taziyelerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.