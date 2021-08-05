Son dakika gündem: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, orman yangınlarına ilişkin son durumu paylaştı - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 28 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında çıkan yangınlardan 191'inin kontrol altına alındığını, 13 orman yangına müdahalenin devam ettiğini açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 28 Temmuz - 5 Ağustos 2021 tarihli orman yangınları detay durumu listesini açıkladı. Bakan Pakdemirli, çıkan yangınlardan 191'inin kontrol altına alındığını, 13 yangını kontrol altına alma çalışmalarının devam ettiğini duyurdu. Pakdemirli, Antalya'da 21 yangından 2'si, Adana'da 25 yangından 1'i, Muğla'da 14 yangından 7'si, Isparta'da 3 yangından 1'i, Denizli 10 yangından 1'inin devam ettiği açıklamasında bulundu.

Bakan Pakdemirli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "6 ilde 13 adet orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları büyük bir özveri ile devam ediyor. Son 9 günde ise 44 ilde 191 orman yangını kontrol altına alındı" ifadelerine yer verdi.

(Ömer Faruk Karataş/İHA)