Son dakika ekonomi: Bakan Pekcan: "ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik, küresel ve ikili konularda görüş alışverişinde bulunduk."
31.03.2021 22:01
Son dakika haberler: Bakan Pekcan: "ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik, küresel ve ikili konularda görüş alışverişinde bulunduk."
Bakan Pekcan: "ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik, küresel ve ikili konularda görüş alışverişinde bulunduk."
Ticaret, Ekonomi, Son Dakika
Kaynak: AA
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