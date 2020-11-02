Son dakika ekonomi: Bakan Pekcan: Ekim ayı ihracatımız, 17 milyar 333 milyon dolar oldu - Son Dakika

Son dakika ekonomi: Bakan Pekcan: Ekim ayı ihracatımız, 17 milyar 333 milyon dolar oldu

02.11.2020 13:35
Son dakika ekonomi: Bakan Pekcan: Ekim ayı ihracatımız, 17 milyar 333 milyon dolar oldu, System.String[]

Son dakika ekonomi haberi: TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, "Ekim ayında ihracatımız, 17 milyar 333 milyon dolar oldu.

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, "Ekim ayında ihracatımız, 17 milyar 333 milyon dolar oldu. Bu rakam, bugüne kadar ulaşılan en yüksek aylık ihracat rakamıdır" dedi.

Bakan Pekcan, 2020 yılı Ekim ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Bakanlık binasında düzenlenen toplantıya Bakan Pekcan'ın yanında Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay ile Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle de katıldı. Pekcan, Türkiye'nin ihracattaki kapasitesini koruduğunu, yeni ve tarihi rekorlara hedefler doğrultusunda güçlü adımlarla ilerlediğini söyledi. Bakan Pekcan, 2020'nin son çeyreğinde dış ticarette oldukça uyumlu ve başarılı bir tablo ile karşı karşıya olduklarını kaydederek, Ekim ayı ihracat rakamında da yükseliş yaşandığını kaydetti. Bakan Pekcan, "Ekim ayında ihracatımız, yüzde 5,6'lık artışla 17 milyar 333 milyon dolar oldu. Bu rakam, bugüne kadar ulaşılan en yüksek aylık ihracat rakamıdır" dedi.

'REEL SEKTÖRÜMÜZÜN GÜCÜNÜ GÖSTERİYOR'Pandemi koşullarına rağmen 17,3 milyar dolarlık ihracatın Türkiye ekonomisinin temellerinin ne kadar sağlam olduğunun göstergesi olduğunu vurgulayan Bakan Pekcan, "Bu, reel sektörümüzün direncini ve gücünü gösteriyor. 17,3 milyar dolarlık ekim ayı ihracatı aynı zamanda, Türkiye'nin pandemiyi mümkün olan en az hasarla atlatacak ve pandemi sonrasında en hızlı toparlanacak ülkeler arasında olacağının ayrı bir teyididir" ifadesini kullandı. 'ALTIN HARİÇ İTHALATTA AZALIŞ YAŞANDI'Ekim ayı ithalat rakamları hakkında da bilgi veren Pekcan, "Ekim'de ithalatımız yüzde 8,5 artışla 19 milyar 729 milyon dolar oldu; ithalatın yüzde 87,8'i ham madde ve yatırım mallarından oluştu. Ekimde dış ticaret hacmi 37 milyar 62 milyon dolar, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 87,9 ile 2020'nin en yüksek rakamına ulaştı" diye konuştu. 2020 yılı genelinde, Türkiye'nin altın hariç ithalatında artış değil azalış görüldüğünü vurgulayan Pekcan, "İlk 10 ayda altın hariç ithalatımız yüzde 5,1 düşmüş ve 155 milyar 403 milyon dolar ile sınırlı kalmıştır. Resmi olarak ilk 10 ay itibarıyla 175,9 milyar dolar ithalat içinde 20,5 milyar dolar altın ithalatı bulunmaktadır" diye konuştu. 'CUMHURİYET TARİHİ AYLIK İHRACAT REKORU KIRILDI'

TİM Başkanı İsmail Gülle ise, ihracata yeni başlayan bin 742 firmanın Ekim ayında 114 milyon 158 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiğine dikkat çekerek, "2018 yılında gerçekleştirmiş olduğumuz, 16 milyar 590 milyon dolarlık Ekim ayı rekorunu, bu sayede tekrar kırarak yeni bir Cumhuriyet tarihi rekoruna hep birlikte imza attık. Bu rakam, bugüne kadar ulaşılan en yüksek aylık ihracat rakamıdır. Ekim ayı ihracat rakamımız, yalnızca ekim ayı rekoru değil; aynı zamanda hem bu yılın en yüksek aylık ihracat rakamı, hem de Cumhuriyet tarihi aylık ihracat rekoru olarak, tarihe geçti" dedi.


- Ankara
Son dakika ekonomi: Bakan Pekcan: Ekim ayı ihracatımız, 17 milyar 333 milyon dolar oldu
Son dakika ekonomi: Bakan Pekcan: Ekim ayı ihracatımız, 17 milyar 333 milyon dolar oldu
Son dakika ekonomi: Bakan Pekcan: Ekim ayı ihracatımız, 17 milyar 333 milyon dolar oldu
Son dakika ekonomi: Bakan Pekcan: Ekim ayı ihracatımız, 17 milyar 333 milyon dolar oldu

Ruhsar Pekcan, İhracat, Bakan, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika ekonomi: Bakan Pekcan: Ekim ayı ihracatımız, 17 milyar 333 milyon dolar oldu - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Cephede askeri kalmayan Ermenistan'dan güldüren iddia: Afrikalılar Azerbaycan tarafında savaşıyor Abdullah Avcı müjdeyi Serikli hayranı Ceylin Koca'ya verdi: Antalya'ya geliyorum Koronavirüsten hayatını kaybeden eski AK Parti milletvekili Burhan Kuzu son yolcuğuna uğurlandı Enkazdan 65 saat sonra çıkarılan minik Elif'e ilk müdahaleyi yapan paramedik: Beklediğimizden daha iyi çıktı Şarkıcı Ebru Polat, partilere katılanlara küfür ederek tepki gösterdi Aslan Gülman, Cadılar Bayramı için parti verdi! Baskın yapan polis, 270 kişiye ceza kesti Enkazdan 10 saat sonra kurtarılan 15 yaşındaki Günay, enkaz altında görüntü çekmiş 3 ay önce babasını kaybeden Mehmet Yalçınkaya'dan duygulandıran paylaşım: Çok özlüyorum
Galatasaray, Bursaspor'un genç yeteneği Ali Akman ile anlaştı Galatasaray, Bursaspor'un genç yeteneği Ali Akman ile anlaştı         
14:13
Polisi alarma geçiren plaka! Gerçek ortaya çıkınca duruma sürücü bile şaşırdı Polisi alarma geçiren plaka! Gerçek ortaya çıkınca duruma sürücü bile şaşırdı         
13:36
Türkiye'de 18 kentimiz aktif fay hatları üzerinde yer alıyor! Uzman isim tek tek sayıp uyardı Türkiye'de 18 kentimiz aktif fay hatları üzerinde yer alıyor! Uzman isim tek tek sayıp uyardı         
12:43
Yaşlı adamın başını ve cinsel organını kesip, katletmişti! Cinayetin ardından kahvehaneye gidip çay içtiği ortaya çıktı Yaşlı adamın başını ve cinsel organını kesip, katletmişti! Cinayetin ardından kahvehaneye gidip çay içtiği ortaya çıktı         
12:32
'Dünyanın en saçma binası' yıkılıyor! Kahramanmaraş'taki yapıdan kaçış başladı 'Dünyanın en saçma binası' yıkılıyor! Kahramanmaraş'taki yapıdan kaçış başladı         
12:11
Patlamada öldüğü sanılan kadının cinayete kurban gittiği ortaya çıktı: Önce boğdum, sonra yaktım Patlamada öldüğü sanılan kadının cinayete kurban gittiği ortaya çıktı: Önce boğdum, sonra yaktım         
12:06
Son Dakika! İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 85'e yükseldi Son Dakika! İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 85'e yükseldi         
11:29
Cinsel organının göründüğü videoyu paylaşan Nusret Gökçe, soruları yanıtsız bıraktı Cinsel organının göründüğü videoyu paylaşan Nusret Gökçe, soruları yanıtsız bıraktı         
11:04
Yaşlı adamın cinsel organını ve başını kesen şizofren katil: Şahsı gördüm ve o anda öldürmeye karar verdim Yaşlı adamın cinsel organını ve başını kesen şizofren katil: Şahsı gördüm ve o anda öldürmeye karar verdim         
10:17
Hırsızlık şüphelisi kadınlar caddede soyunarak trafiği birbirine kattı Hırsızlık şüphelisi kadınlar caddede soyunarak trafiği birbirine kattı         
10:17
Cadılar Bayramı'nı kutlamak için partiye katılan Şeyma Subaşı, eleştirilere cevap verdi Cadılar Bayramı'nı kutlamak için partiye katılan Şeyma Subaşı, eleştirilere cevap verdi         
10:08
Ermenistan'dan küstah tehdit: Türkiye ve Azerbaycan'ı yeni sürprizler bekliyor Ermenistan'dan küstah tehdit: Türkiye ve Azerbaycan'ı yeni sürprizler bekliyor         
09:47
Denize düşen şamandırasını almaya çalışan balıkçı boğuldu Denize düşen şamandırasını almaya çalışan balıkçı boğuldu         
09:33
Erzincan depreminde enkazdan 8 gün sonra çıkarılan kadın İzmir depremine evinde yakalandı Erzincan depreminde enkazdan 8 gün sonra çıkarılan kadın İzmir depremine evinde yakalandı         
09:02
Metroda yakınlaşan sevgililer, bir yolcu tarafından uyarılınca ortalık karıştı! Yumruklar havada uçuştu Metroda yakınlaşan sevgililer, bir yolcu tarafından uyarılınca ortalık karıştı! Yumruklar havada uçuştu         
09:01
Gölgelik olsun diye diktiği ağaçtan ilk hasatta 40 bin TL kazandı Gölgelik olsun diye diktiği ağaçtan ilk hasatta 40 bin TL kazandı         
08:07
Damat, yol kenarında gelini aşırı hız tartışması nedeniyle dövmüş Damat, yol kenarında gelini aşırı hız tartışması nedeniyle dövmüş         
22:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2020 14:22:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika ekonomi: Bakan Pekcan: Ekim ayı ihracatımız, 17 milyar 333 milyon dolar oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei