Son dakika ekonomi: Bakan Selçuk: Mart ayı nakdi ücret desteği ödemelerini 9 Nisan'da yapıyoruz
02.04.2021 11:14
Edinilen son dakika gelişmesine göre AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, mart ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin 9 Nisan'da gerçekleştirileceğini duyurdu.
AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, mart ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin 9 Nisan'da gerçekleştirileceğini duyurdu.
Bakan Selçuk, yazılı açıklama yaparak, mart ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin 9 Nisan'da gerçekleştirileceğini bildirdi. Bakan Selçuk, ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını anımsatarak, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla gerçekleştirileceğini belirtti.
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