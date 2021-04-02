Son dakika ekonomi: Bakan Selçuk: Mart ayı nakdi ücret desteği ödemelerini 9 Nisan'da yapıyoruz

Bakan Selçuk, yazılı açıklama yaparak, mart ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin 9 Nisan'da gerçekleştirileceğini bildirdi. Bakan Selçuk, ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını anımsatarak, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla gerçekleştirileceğini belirtti.

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk , mart ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin 9 Nisan'da gerçekleştirileceğini duyurdu.

"Türkiye'de salgını bitirecek" yorumları yapılan yerli aşının mutasyona karşı da etkili olduğu kanıtlandı