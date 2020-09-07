Son dakika ekonomi: Bakan Varank, Deneyap Teknoloji Atölyeleri sınav sonuçlarını açıkladı Açıklaması - Son Dakika

Son dakika ekonomi: Bakan Varank, Deneyap Teknoloji Atölyeleri sınav sonuçlarını açıkladı Açıklaması

Son dakika haberleri: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ilk olarak 12, ikinci aşamada 18 şehirde, toplamda 30 Deneyap Teknoloji Atölyesi'ni hayata geçirdiklerini belirterek, 5 yılda yaklaşık 50 bin öğrenciyi atölyelerden mezun etmeyi amaçladıklarını bildirdi.

Son dakika ekonomi: Bakan Varank, Deneyap Teknoloji Atölyeleri sınav sonuçlarını açıkladı Açıklaması, System.String[]

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ilk olarak 12, ikinci aşamada 18 şehirde, toplamda 30 Deneyap Teknoloji Atölyesi'ni hayata geçirdiklerini belirterek, 5 yılda yaklaşık 50 bin öğrenciyi atölyelerden mezun etmeyi amaçladıklarını bildirdi.

Varank, sosyal medya hesabından, Deneyap Teknoloji Atölyeleri sınav sonuçlarına ilişkin yaptığı paylaşımda, "Sevgili Milli Teknoloji Hamlesi gönüllüsü, o gün, bugün. Öğrenci ve velilerimizin merakla beklediği Deneyap Teknoloji Atölyeleri sınav ve yerleştirme sonuçları belli oldu. Kazanan gençlerimizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nin Milli Teknoloji Hamlesi'nin stratejik ayaklarından birini oluşturduğunu belirten Varank, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, koordinasyonunu Bakanlığımıza tevdi ettiği bu projemizle ortaokul ve lise seviyesindeki üstün yetenekli öğrencilerimize 3 yıllık kapsamlı teknoloji eğitimi veriyoruz. Ücretsiz sunduğumuz bu eğitimler yenilikçi ve vizyoner müfredata sahip. Atölyelere gelen öğrencilerden tek bir beklentimiz var, o da hayal güçlerini sonuna kadar kullanmaları. Önlerinde hiçbir limit, hiçbir engel yok. Teoriyi öğrenip, pratiğe istedikleri gibi dökebilirler."

Hedef 50 bin genç yetenek

Varank, ilk olarak 12, ikinci aşamada 18 şehirde olmak üzere toplamda 30 Deneyap Teknoloji Atölyesi'ni hayata geçirdiklerine dikkati çekerek, 5 yılda yaklaşık 50 bin öğrenciyi atölyelerden mezun etmeyi amaçladıklarını bildirdi.

Çocukları, deneyap eğitimlerinden sonra da takip ederek, onları desteklemeye devam edeceklerini belirten Varank, "Bu gençler, yarının Türkiyesi'ni şekillendirecek. Teknoloji tüketen değil, teknoloji üreten Türkiye hedefine gençlerimizin enerjisiyle varacağız." ifadelerini kullandı.

Proje hakkında

Teknoloji üreten gençler yetiştirmek amacıyla başlatılan Deneyap Teknoloji Atölyeleri projesine 3 bin 680 yeni öğrenci katıldı. Projenin 18 ili kapsayan 2. fazında yazılı ve uygulamalı sınavları başarıyla geçen gençler, geleceğin teknoloji yıldızı olmak için eğitim almaya hak kazandı.

Türkiye'nin teknolojik gelişimini ivmelendirmek amacıyla 81 ilde 100 Deneyap Teknoloji Atölyesi kurulacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının öncülüğünde Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfının ortak çalışması sonucu başlatılan proje, 11. Kalkınma Planı'nda da yer alıyor.

Projenin ilk etabında Adana, Ankara, Alanya, Edirne, Erzurum, Hakkari, Eskişehir, İzmir, Konya, Manisa, Muğla ve Trabzon'da 12 Deneyap Teknoloji Atölyesi kuruldu.

Sırada nesnelerin interneti var

12 ilde geçen sene temmuz ayında eğitime başlayan öğrenciler, "tasarım ve üretim" ile "robotik ve kodlama" eğitimlerini tamamladı. Yeni dönemde eğitimler "elektronik programlama ve nesnelerin interneti" ile devam edecek.

Projenin ikinci fazında 18 yeni deneyap için Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Antalya, Çanakkale, Çorum, Elazığ, Gaziantep, Isparta, Kahramanmaraş, Kastamonu, Malatya, Rize, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tokat ve Yozgat seçildi.

Bu 18 ilde, deneyapın ilk aşaması olan yazılı sınav şubat ayında yapıldı. Sınava 65 bin 168 bilim ve teknoloji meraklısı genç katıldı. Yazılı sınavı başarıyla geçen 9 bin 668 öğrenci ağustos ayında uygulamalı sınava girdi. Bu sınavda, öğrenciler kendilerine sunulan tema doğrultusunda özgün fikirlerini ortaya çıkaran, teknik bilgilerini kullanabilecekleri proje tasarımları yaptı, tamamlanan projelerini de jüri üyelerine belirlenen sürede anlattı.

Jüri üyeleri, öğrencilerin, kendini ifade edebilme, özgün düşünme, yenilik katabilme, konuyla ilgili bilgi sahibi olma becerilerini dikkate alarak değerlendirmede bulundu.

Yüzde 81'i devlet okullarından

Yapılan değerlendirmede yazılı sınavın yüzde 70'i, uygulama sınavının yüzde 30'u temel alındı ve 3 bin 680 öğrenci geleceğin teknoloji yıldızı olmaya hak kazandı. Bu öğrencilerin yüzde 81'inin devlet okullarından gelmesi dikkat çekti.

Milli Teknoloji Hamlesi'nin itici gücünü oluşturmak, teknoloji üretme yetkinliği yüksek genç bireyler yetiştirmek amacıyla yola çıkan deneyap, bu alanda ilgisi ve yeteneği olan gençleri, bir araya getiriyor. Geleceğin bilim insanları, araştırmacıları, girişimcileri olabilecek öğrencileri ortaya çıkaracak olan deneyap, gençleri Türkiye'nin gelişimine katkı sağlayan, üretken, yenilikçi bireyler olma yolunda destekleyecek.

3 yıllık eğitim

Deneyap eğitim modeli, iki yaş grubundaki öğrencilerin girişimcilik, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme, karmaşık problemleri çözme, etkili iletişim ve takım çalışması gibi becerileri kazanmalarına yönelik olarak tasarlandı.

Deneyapta, ortaokul ve liseye başlangıç çağındaki gençler, 'Tasarım-Üretim', 'Robotik-Kodlama', 'Elektronik Programlama', 'Yazılım Teknolojileri', 'Havacılık ve Uzay Teknolojileri' gibi alanlarda eğitim alıyor.

Toplamda 3 yıl, hem temel teknoloji yetkinlikleri ve özel ilgi alanlarında derinleşme, hem de proje üretme kabiliyeti elde edecek olan öğrenciler, bu gelişim süreci sonunda geleceğin teknoloji yıldızları haline gelecek.

Sınav sonuçlarına www.deneyapturkiye.org adresinden ulaşılabilecek.

Mustafa Varank, Türkiye, Genç, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 10:29 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika ekonomi: Bakan Varank, Deneyap Teknoloji Atölyeleri sınav sonuçlarını açıkladı Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


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