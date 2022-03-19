Son Dakika | Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Bu fabrikalar 1157 kardeşimize ekmek kapısı olacak" - Son Dakika
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Son Dakika | Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Bu fabrikalar 1157 kardeşimize ekmek kapısı olacak"

19.03.2022 12:45

Edinilen son dakika gelişmesine göre Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Merzifon OSB Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası'nda düzenlenen "20 Fabrika Toplu Açılış Töreni"ne katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Merzifon OSB Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası'nda düzenlenen "20 Fabrika Toplu Açılış Töreni"ne katıldı. (1)

"(Orman Haftası) Elinizde ne kadar fidan varsa onları toprakla buluşturun"

"Yatırım tutarları 5 milyon liradan 150 milyon liraya kadar uzanan 20 fabrikanın açılış töreni için sizlerle bir aradayız"

"Medikalden beyaz eşyaya tarım aletlerinden hazır giyime toplamda 457 milyon liralık yatırım tutarına sahip bu fabrikalar 1157 kardeşimize ekmek kapısı olacak. Ülkemizin yatırım, üretim, istihdam ve ihracat rotasında yoluna devam etmesinde önemli rol oynayacak"

Son Dakika | Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Bu fabrikalar 1157 kardeşimize ekmek kapısı olacak
Son Dakika | Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Bu fabrikalar 1157 kardeşimize ekmek kapısı olacak
Son Dakika | Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Bu fabrikalar 1157 kardeşimize ekmek kapısı olacak
Son Dakika | Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Bu fabrikalar 1157 kardeşimize ekmek kapısı olacak
Son Dakika | Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Bu fabrikalar 1157 kardeşimize ekmek kapısı olacak

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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: 'Bu fabrikalar 1157 kardeşimize ekmek kapısı olacak' - Son Dakika


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