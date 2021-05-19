Son dakika ekonomi: Bakan Varank, "Oyun Senaryosu Geliştirme Kampı"nda konuştu Açıklaması - Son Dakika

Son dakika ekonomi: Bakan Varank, "Oyun Senaryosu Geliştirme Kampı"nda konuştu Açıklaması

19.05.2021 12:11
Son dakika ekonomi: Bakan Varank,

Son dakika haberi... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin yeni nesil teknolojilere hızla adapte olma kabiliyetine sahip olduğunu belirterek, "İnsansız Hava Araçları'nda (İHA) yakaladığımız başarı sayesinde birçok ülkeden İHA ve SİHA'larımızın kendilerine satılmasıyla ilgili talepler var.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin yeni nesil teknolojilere hızla adapte olma kabiliyetine sahip olduğunu belirterek, "İnsansız Hava Araçları'nda (İHA) yakaladığımız başarı sayesinde birçok ülkeden İHA ve SİHA'larımızın kendilerine satılmasıyla ilgili talepler var. Yakın zamanda Avrupa semalarında İHA'larımızı ve SİHA'larımızı göreceğimizi söylemiştim. Bu hedefimize kısa bir sürede ulaşacağımıza inanıyorum." dedi.

Varank, Bilişim Vadisi Dijital Animasyon ve Oyun Üretim Merkezi (DIGIAGE) tarafından çevrim içi düzenlenen "Oyun Senaryosu Geliştirme Kampı"na video konferans yöntemiyle katıldı.

Bakan Varank, buradaki konuşmasında, gençlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı tebrik etti.

Bir oyunun önemli aşamasının fikrin senaryoya dökülebilmesi olduğunu belirten Varank, şöyle devam etti:

"Fikrinizi gerçeğe dönüştürebilmek, başkalarına aktarabilmek teknik bilgi ve donanım da gerektiriyor. Bu bilinçle Bilişim Vadisi bünyesinde DIGIAGE kurduk. DIGIAGE ile sinema, animasyon ve oyun sektörlerinde yıllardır eksikliği hissedilen özgün fikirleri, rekabet edebilir senaryoları ve güçlü dijital içerikleri üretecek insan kaynağını yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bu yıl 4'üncüsünü organize ettiğimiz 'Oyun Senaryosu Geliştirme' temalı kampımız bu amaç doğrultusunda atılmış önemli bir adım."

Varank, daha önce düzenlenen kamplara gençlerin yoğun ilgi gösterdiğini dile getirerek, bu kamplara yatırım alanı ve ekipman desteği sağlandığını ve birçok başarılı yeni girişimin doğduğunu bildirdi.

Kurulan 2 oyun stüdyosunun uluslararası pazarda, 27 stüdyonun da Bilişim Vadisi'nde faaliyet gösterdiğini ifade eden Varank, "Bu yıl da etkinliğimize yaklaşık 1350 katılımcı başvurdu. Katılımcılarımızın ağırlıklı kısmını lise ve üniversite öğrencilerimiz oluşturuyor. 100'ü aşkın da uzman gönüllümüz var. 3 gün sürecek bu etkinlikte katılımcılar 45 saati aşan eğitim programından istifade edecek." diye konuştu.

Kampın bu yıl için belirlenen konseptinin deniz ve denizcilikle ilgili olduğunu dile getiren Varank, "TRT'de yakında Barbaros dizisi çıkacak. Bu derslerden sonra belki Barbaros temalı oyunları göreceğiz. Gençlerimizi teşvik etmek istiyorum. Türkiye'den Barbaros temalı bir oyun çıkarabilirsek dünya piyasalarını da sallayabilir. Nasıl, Barbaros Akdeniz'i salladıysa." dedi.

"Dijital oyun sektörü 2020'de 159 milyar dolara ulaştı"

Varank, kampın içeriğinin oldukça zengin ve ilgi çekici olduğuna işaret ederek, oyun yazarı geliştirmeye odaklı derslerden, dizi sektörünün ihtiyaç duyduğu temel senaryo yazımı derslerine kadar geniş bir yelpazede eğitimler verileceğini söyledi.

Sinema, dizi ve dijital oyun yazarlarının deneyimlerini paylaşacaklarını anlatan Varank, "Karantina zamanlarında insanların evlerinde yöneldikleri alanlardan biri dijital video oyunları oldu. 2012'de 70 milyar dolar büyüklüğe sahip dünya dijital oyun sektörü 2020'de pandeminin etkisiyle 159 milyar dolara ulaştı." diye konuştu.

Varank, Türk oyun sektörünün de küresel pazarda önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, Peak Games'in 1,8 milyar dolar, Rollic Games'in 168 milyon dolarla ABD'li oyun şirketi Zynga tarafından satın alınmasının 2020'nin en önemli gelişmelerinden olduğunu söyledi.

İlk Turcorn'un yani "milyar doların üzerinde değerlemeye sahip" Türk şirketinin oyun sektöründen çıkmasının ülkenin bu alandaki potansiyelini kanıtladığının altını çizen Varank, şunları ifade etti:

"Oyun sektörüne yapılan girişim sermayesi ve melek yatırımların payının çok yüksek olması, sektörün geleceği için de bizleri umutlandırıyor. Türkiye'de üretilen oyunların yaklaşık yüzde 90'ı küresel oyun pazarına çıkarak dünya genelindeki kullanıcılarla buluşuyor. Ekonomik büyüklük bakımından ülkemiz, yaklaşık yüzde 5'lik payla Orta Doğu- Afrika pazarının lideri konumunda. Dünya oyun pazarında ise 18'inci sırada yer alıyoruz. Yüksek genç nüfusuyla ülkemiz de kendi içinde çok büyük bir pazar. 2020 yılı itibarıyla Türkiye'deki oyuncu sayısının 36 milyon, sektör hasılatının da 880 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor."

Varank, sürekli gelişen dijital oyun sektörünü ülke için fırsat olarak gördüklerini belirterek, sektörde oyun geliştiricisi olarak yer alabilmenin kültürel etkileşim anlamında da kıymetli olduğunu vurguladı.

"Gaming Academy" kurulacak

Sektörün, kültür ve medeniyet değerlerini dünyaya ve gençlere ulaştırma imkanı verdiğini dile getiren Varank, "Küresel oyun ve sinema sektöründe çizilen İslam dini ve Müslüman portresi hepinizin malumu. Bu imajı ancak yerli ve milli olarak geliştirdiğimiz özgün içeriklerle değiştirebiliriz." dedi.

Varank, bu alanda nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesinin önemine işaret ederek, uluslararası bir teknoloji firmasıyla nitelikli oyun geliştiriciler yetiştirecek "Gaming Academy"yi de yakın zamanda hayata geçireceklerini bildirdi.

Ortaokul ve lise öğrencilerine "Deneyap Teknoloji Atölyeleri" aracılığıyla teknolojik beceriler kazandırdıklarını anımsatan Varank, "Çocuklara verdiğimiz 'Tasarım ve Üretim', 'Robotik ve Kodlama', 'Elektronik Programlama', 'Nesnelerin İnterneti', 'Siber Güvenlik', 'Yazılım Teknolojileri', 'Mobil Uygulama' ve 'Yapay Zeka' gibi alanlardaki eğitimlerle, onları geleceğe hazırlıyoruz." diye konuştu.

Varank, sektörde faaliyet gösteren girişimci ve araştırmacılara önemli altyapı ve kaynak destekleri sağladıklarını ifade ederek, TÜBİTAK'ın destek ve burs programları kapsamında dijital oyun ve senaryo yazarlığı alanındaki 104 projeye bugüne kadar yaklaşık 73 milyon lira kaynak aktardıklarını söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Çerçeve Programları kapsamında dijital oyun ve senaryo yazarlığı alanında 4 projenin desteklenmeye hak kazandığını bildiren Varank, "Sektörde faaliyet gösteren 9 firmanın kendi bünyelerindeki Ar-Ge ve tasarım merkezlerine de yaklaşık 85 milyon lira katkı sağladık. Yine teknoloji geliştirme bölgelerimizde oyun alanında faaliyet gösteren 230 firma bugüne kadar 1,4 milyar liralık bütçeden faydalandı." ifadelerini kullandı.

Varank, kalkınma ajansları aracılığıyla animasyon ve oyun sektörüne yönelik 4 projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, rekabetçi sektörler kapsamında önemli bir projeyi hayata geçireceklerini, 55 milyon lira bütçeyle oyun giyilebilir teknolojiler ve yeni nesil film yapımı alanında çalışacak girişimci ve KOBİ'leri destekleyeceklerini bildirdi.

Oyun sektörüne yönelik yeni destek programı

Oyun sektöründen yeni turncornlar çıkmasına öncülük etmek için Bakanlık olarak yeni bir destek programı tasarladıklarını dile getiren Varank, "Turncorn olma potansiyeline sahip adayları tespit ederek terzi usulünde destek mekanizmalarıyla küresel pazarlara açılmalarını sağlayacağız." dedi.

Varank, "2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi"nin odağında Türkiye'yi kritik teknolojilerde bir üst lige taşımayı amaçladıklarını, yeni nesil teknolojilerde dünyayı takip eden değil yönlendiren bir ülke olmayı hedeflediklerini söyledi.

Genç, dinamik ve nitelikli insan kaynağıyla Türkiye'nin yeni nesil teknolojilere hızla adapte olabilme kabiliyetine sahip olduğunu vurgulayan Varank, şunları kaydetti:

"En somut örneklerden birisi İnsansız Hava Araçları. Doğru zamanda doğru adımları atarak bu alanda teknolojiye liderlik eden ülkelerden biri haline geldik. Birçok yabancı uzman bu başarımızı, uluslararası arenada bir "game changer" olarak değerlendiriyor. Şimdi amacımız, bu tecrübeyi diğer yeni nesil teknoloji alanlarına aktarmak. İHA'larda yakaladığımız başarı sayesinde birçok ülkeden İHA ve SİHA'larımızın kendilerine satılmasıyla ilgili talepler var. Yakın zamanda Avrupa semalarında İHA'larımızı ve SİHA'larımızı göreceğimizi söylemiştim. Bu hedefimize kısa bir sürede ulaşacağımıza inanıyorum."

Varank, Türkiye için büyük fırsatlar barındıran mobilite araçlar, akıllı yaşam ve sağlık teknolojileri, dijital dönüşüm, yapay zeka ve 5G başlıklarında yol haritalarının tamamlanmak üzere olduğunu, Bilişim Vadisi'nin bu yol haritalarının hayata geçirilmesinde önemli bir işlev üstlendiğini bildirdi.

Oyun sektöründeki gençlerin ve girişimcilerin yanında durmaya devam edeceklerini vurgulayan Varank, şöyle dedi:

"Sizler potansiyelinize ve ülkenize güvenin. Hayal kurmaktan, fikirlerinizi paylaşmaktan çekinmeyin. Sizler geleceğimiz ve ülkemizin teminatısınız. Bu kampın, yeni girişimlerin, yeni fikirlerin hayat bulduğu bir organizasyon olmasını temenni ediyorum. İleride sizlerin imzası olan oyunları oynamayı dört gözle bekliyorum."

"Dijital dünya ve oyun dünyası hızla gelişen dinamik sektörler"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da çevrim içi bağlandığı toplantıda kampın gençler için hayırlı olmasını diledi.

Gençlerin yarınlara kararlılıkla yürüdüğünü belirten Kasapoğlu "Gençlerimizi yarınlara daha güçlü hazırlama yolunda Bakanlığımız, diğer bakanlıklarımız kararlılıkla güçlü bir koordinasyon yürütüyorlar. Dijital dünya ve oyun dünyası hızla gelişen dinamik sektörler. Bu dinamizme gençlerimizin hızlı ve güçlü şekilde öncülük etmesi önemli. Ülkemizin bu alandaki gücünün çok daha fazla olduğuna inanıyorum." diye konuştu.

Dijital Oyun Senaryosu Geliştirme Kampı

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile TRT'nin katkılarıyla çevrim içi ortamda gerçekleştirilen, 60 saatlik eğitim ve konferanslardan oluşan Dijital Oyun Senaryosu Geliştirme Kampı, 21 Mayıs'ta sona erecek.

Kampa, dijital oyun sektörüne ilgi duyan, dijital içerik hazırlama konusunda uzmanlaşmak isteyen oyun yazarı ve senarist adayları ile yazmayı seven, kendini geliştirmek isteyen lise ve üniversite öğrencileri katılabilecek.

Oyun sektörü için iş üreten ve dijital dünyada işlerin konumunu ve nasıl yürüdüğünü anlamak isteyen yetişkinler de hem öğrenci hem de gönüllü olarak bu toplulukta yer alabilecekler.

Birçok ünlü sinema, dizi ve dijital oyun yazarının konferanslarla deneyimlerini paylaşacağı kampa, "www.digiage.com.tr" adresinden başvurulabilecek.

Son dakika ekonomi: Bakan Varank, Oyun Senaryosu Geliştirme Kampı nda konuştu Açıklaması
Son dakika ekonomi: Bakan Varank, Oyun Senaryosu Geliştirme Kampı nda konuştu Açıklaması
Son dakika ekonomi: Bakan Varank, Oyun Senaryosu Geliştirme Kampı nda konuştu Açıklaması
Son dakika ekonomi: Bakan Varank, Oyun Senaryosu Geliştirme Kampı nda konuştu Açıklaması
Son dakika ekonomi: Bakan Varank, Oyun Senaryosu Geliştirme Kampı nda konuştu Açıklaması

İhlas Haber Ajansı, Mustafa Varank, Türkiye, oyunlar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika ekonomi: Bakan Varank, 'Oyun Senaryosu Geliştirme Kampı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


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