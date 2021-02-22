Son dakika ekonomi: Bakan Varank, Türkiye'nin beyaz eşya sektöründeki büyümesinin sürdüğünü bildirdi Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin beyaz eşya sektöründeki büyümesinin sürdüğünü belirtti.

Varank, Twitter hesabından ocak ayı beyaz eşya üretimi ve ihracatına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Varank, Avrupa'nın en büyük beyaz eşya üreticisi konumundaki Türkiye'nin, sektördeki büyümesinin artarak devam ettiğini vurgulayarak, "2021 Ocak ayında beyaz eşya üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38, ihracatı ise yüzde 17 artış gösterdi. Sektörde çalışan emekçilerimiz takdiri hak ediyor. Tebrikler!" değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Varank, paylaşımında Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği'nin (TÜRKBESD) beyaz eşya sektörünün 2021 Ocak ayı üretim ve ihracat verilerinin bulunduğu infografiğe de yer verdi. Buna göre, geçen yıl ocak ayında 6 ana üründe 1 milyon 964 bin üretim yapılırken, geçen ay 2 milyon 713 bin üretim gerçekleşti. Geçen yıl söz konusu ayda 1 milyon 705 bin ürün, bu yıl ocak ayında da 2 milyon 2 bin ürün ihraç edildi.

Diğer infografikte ise soğutucular, yıkayıcılar, bulaşık makinesi ve fırın gibi ürünlerin üretim artışı ve ihracat artışı oranlarına ilişkin bilgilere de yer verildi.