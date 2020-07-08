Son dakika ekonomi: Bayburt'ta kadın çiftçilere 150 bin tarhun fidesi dağıtıldı - Son Dakika

Son dakika ekonomi: Bayburt'ta kadın çiftçilere 150 bin tarhun fidesi dağıtıldı

Son dakika haberi: Bayburt'ta Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce 24 kadın çiftçiye tarhun otu fidesi dağıtıldı.

Bayburt'ta Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce 24 kadın çiftçiye tarhun otu fidesi dağıtıldı.

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Kurum bahçesinde yapılan dağıtım töreninde, Tıbbi Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projesi kapsamında 150 bin fide kadın çiftçilere verildi.

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim burada gazetecilere yaptığı açıklamada, bir yandan salgınla mücadele çalışmaları devam ederken bir taraftan da tedarik ve üretim zincirinin sürmesi gerektiğini söyledi.

Bu noktada tarımsal üretimi destekleyici çalışmalar yaptıklarını belirten Epcim, "Bugün de Bayburt tarhunu olarak bilinen bitkimizi geliştirme projesi kapsamında, 24 kadın çiftçimizi destekleyici proje noktasında bir çalışma yapıyoruz. Özellikle Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli beyefendinin ilimizi ziyaretlerinde yaklaşık 10 köyümüze bu üretimi yaptıracak şekilde bizlere desteklerini istemiştik. Bunun neticesinde de güzel sonuçlar alıyoruz. Bu destekleri insanımıza katkı olarak sunmak istiyoruz." dedi.

Tarhun otu yetiştiriciliğinin kentte en az yüz yıllık bir geçmişe sahip olduğunu hatırlatan Epcim, tarhunun özellikle geleneksel yemeklerde sıklıkla kullanıldığını belirterek şunları kaydetti:

"Aromatik özellikleriyle de diğer illerde yetişen tarhun bitkisinden çok daha özel hususiyetlere sahip. Bunu da biliyoruz ve biz bu bitkiyi Bayburt'un markası haline getirmek istiyoruz. Buna ilişkin tescil çalışmaları da memnuniyet verici. Bundan sonra da bu ve buna benzer ürünlerle Bayburt çiftçisini desteklemek istiyoruz."

Tarhunun kullanım çeşitliliğini artırdıklarını dile getiren Tarım ve Orman İl Müdürü Selami Ersen ise "Daha çok çorbalarda böreklerde baharat olarak kullanılan bir bitkiydi. Biz bunu dondurma, macun, lokum gibi ürünlerle çeşitlendirdik. Bu çeşitliliğimizi 15'e çıkaracağız. Bununla ilgili bir pazarda oluşturduk, geliştirmeye çalışıyoruz. Yine bununla ilgili Bakanlığımıza proje sunduk ve kabul edildi. 24 bayan çiftçimize öncelikli olarak ikişer dekarlık tarhun ekiminde destek sağlayacağız. Ayrıca Aydıntepe'de bir köyümüzü tamamen tarhun köyü şekline sokuyoruz. Ayrıca DOKAP kapmasında yine bir projemiz daha onaylandı. Bu kapsamda, 650 bin fideyi şehrimizde çiftçilerimize dağıtacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Törene AK Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat ile diğer ilgililer de katıldı.

Bayburt, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 16:19 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika ekonomi: Bayburt'ta kadın çiftçilere 150 bin tarhun fidesi dağıtıldı - Son Dakika Ekonomi
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