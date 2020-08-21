Son dakika ekonomi: BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Son dakika gelişmesine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,082724 -1,41 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,082724 -1,41 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,085819 -1,38 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,048504 -1,10 AvivaSA Em. ve Hay. D.B.A. EYF 0,096977 -1,00 AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. D.B.A. EYF 0,090373 -0,99 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,015820 -0,55 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,042424 -3,01 AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,036634 -1,54 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,056516 -0,22 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,029709 -0,05 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,126020 -0,04 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,067301 -1,03 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,096260 -1,01 Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,030216 -0,74 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,110378 -0,66 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,087980 -0,52 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,026367 -0,70 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,018047 -0,45 Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF 0,029068 -0,44 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,025602 -0,40 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,025280 -0,24 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler NN Hay. Em. Altın EYF 0,029584 -3,53 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,046969 -3,52 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,047537 -3,52 Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF 0,015000 -3,52 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,049180 -3,52 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,024550 -0,01 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 13:41

Kaynak: AA

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