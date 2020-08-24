Son dakika ekonomi: BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,081931
|-0,96
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,085000
|-0,95
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF
|0,048132
|-0,77
|Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,087683
|-0,76
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,046825
|-0,73
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,018074
|-0,65
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,015732
|-0,56
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,036102
|-2,01
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,036639
|-1,70
|MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,027261
|-1,56
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,024574
|-1,49
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,020077
|-1,42
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF
|0,018394
|-1,68
|Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,026186
|-1,32
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,095449
|-0,84
|AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF
|0,068079
|-0,77
|Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Değ. EYF
|0,020220
|-0,75
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,019530
|-0,93
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,028136
|-0,92
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,043963
|-0,77
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,026181
|-0,71
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,030881
|-0,69
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF
|0,014806
|-1,29
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,029202
|-1,29
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,046364
|-1,29
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,046925
|-1,29
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,048548
|-1,29