Son dakika ekonomi: BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF 0,128703 -0,49 Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF 0,089488 -0,46 Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,089615 -0,45 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,047396 -0,44 Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,044075 -0,41 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,037246 -0,66 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,014312 -0,34 Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF 0,018055 -0,33 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,042409 -0,11 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,097611 -0,09 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,068350 -0,05 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,026692 -0,13 Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,013109 -0,13 Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF 0,029092 -0,10 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,025567 -0,04 Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,025769 -0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler NN Hay. Em. Altın EYF 0,029429 -1,05 Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF 0,014917 -1,05 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,048926 -1,05 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,047291 -1,04 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,046384 -1,04

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)